Компания South32 начала консультации с работниками и подрядчиками по поводу возможных сокращений на марганцевом руднике Groote Eylandt Mining Company (GEMCO) на острове Грут-Айленд в Северной территории Австралии. Предприятие пострадало от последствий нескольких сезонов сильных дождей, наводнений и резкого роста производственных затрат.

Как сообщает ABC News, GEMCO необходимо сократить расходы на 129 млн долларов после того, как за последние годы производственные затраты выросли более чем на 80%. В то же время предприятие планирует в течение следующих двух лет потратить около 100 млн долларов на новую водную инфраструктуру при условии получения разрешений регулирующих органов.

Последствия наводнений

Рудник и остров серьезно пострадали от тропического циклона «Меган» в марте 2024 года. Вода заполнила карьеры, а сильные осадки повредили важный мост и несколько дорог. На ситуацию также повлияло постоянное просачивание грунтовых вод в карьеры.

В том же году во время высокого прилива циклон столкнул загруженный балкер MV Anikitos с грузовым причалом на Грут-Айленде, в результате чего сооружение было разрушено. Экспорт марганцевой руды с острова возобновился только в 2025 году.

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Консультации с работниками

В South32 заявили, что завершили внутренний пересмотр работы GEMCO из-за более сложных операционных условий и усиления давления на расходы. Компания пересмотрела потребности в персонале и начала консультации с работниками и подрядчиками, которых могут затронуть изменения. Также там сообщили, что рассмотрят возможности перевода работников на другие должности.

Представители двух профсоюзов, представляющих персонал GEMCO, предполагают, что сокращения прежде всего могут затронуть офисных работников. Представитель отделения Северной территории Профсоюза работников строительства, лесного и морского секторов заявил, что организация следит за тем, повлияют ли изменения на работников физического труда. По словам представителей профсоюзов, руководство South32 должно предоставить работникам больше информации до конца недели.

Согласно коллективному трудовому соглашению GEMCO, компания обязана проводить консультации перед значительными организационными изменениями. Срок действия соглашения истекает в конце 2027 года. По оценке местного совета земель аборигенов, добыча на острове может завершиться в течение следующих 10 лет.

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