Президент США Дональд Трамп в конце сентября объявил о плане компании Mesabi Metallics инвестировать $15 млрд в строительство сталелитейного завода в штате Айова. По его словам, предприятие может стать крупнейшим в стране. В то же время жители городка Уивер возле предполагаемой площадки и представители профсоюзов сомневаются, что проект будет реализован, сообщает The Guardian.

По оценке Белого дома, во время строительства завод может создать 6 тыс. рабочих мест, а после ввода в эксплуатацию — еще 1750. Ожидаемую экономическую активность от проекта в Белом доме оценили в $95 млрд.

Через месяц после объявления жители Уивера, где проживают 142 человека, не видели признаков начала строительных работ или техники на дорогах возле реки Миссисипи. Точное местоположение предприятия до сих пор не раскрыто.

Налоговые льготы и запланированный запуск

Республиканское большинство законодательного органа Айовы быстро одобрило $1,4 млрд налоговых льгот для проекта. Представитель Mesabi Metallics Чарльз Саттон заявил, что компания рассчитывает начать производство стали в 2030 году на площадке в восточной части Айовы, а локация должна быть объявлена в ближайшее время.

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Mesabi Metallics — компания из штата Миннесота, входящая в индийский конгломерат Essar Group. Конгрессвумен-республиканка Марианнетт Миллер-Микс, представляющая юго-восток Айовы, заявила, что проект обязательно будет реализован, хотя представители округа и компании еще обсуждают детали.

Сомнения перед промежуточными выборами

Заявление Трампа прозвучало чуть более чем за месяц до промежуточных выборов в Конгресс США. Уивер расположен в избирательном округе, который считается одним из наиболее конкурентных в штате.

Владелец бара и ресторана в Уивере Майк Стром сообщил, что проверял публичные записи, но не нашел данных о продаже земельных участков, которые могли бы свидетельствовать о подготовке к строительству. Он отметил, что поверит в проект только тогда, когда увидит реальные признаки его реализации.

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