В итальянском Таранто начали операции по остановке доменных печей бывшего металлургического завода Ilva. Компания сообщила об этом профсоюзам во вторник, 3 ноября, пишет ANSA English.

Судебное решение по горячему производству

Остановка началась после того, как на прошлой неделе Верховный кассационный суд Италии отклонил апелляции назначенных правительством администраторов предприятия и компании AdI S.p.A., владеющей заводом. Они оспаривали закрытие горячего производства.

В июле суд в Милане удовлетворил ходатайство, поданное из соображений охраны здоровья членами ассоциации родителей и ребенком с редкой генетической мутацией. Суд постановил остановить работу горячего производства в течение трех месяцев, если с территории не уберут весь асбест и не примут меры для снижения выбросов твердых частиц до безопасного уровня.

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Неопределенность относительно продажи

Будущее завода, план его декарбонизации и переход на электрическое производство остаются неопределенными. Это также касается рабочих мест тысяч сотрудников предприятия и его поставщиков.

По данным итальянских СМИ, консорциум итальянских компаний во главе с металлургической федерацией Federacciai, который ранее заявлял об интересе к предприятию, может не подать заявку на приобретение его холоднокатаного производства. Президент Federacciai Антонио Гоцци заявил, что окончательное решение еще не принято и будет объявлено после его принятия.

Срок подачи обязательных предложений истекает 8 ноября. Интерес к покупке предприятия также выражали индийская группа Jindal, чешская CE Industries и американская частная инвестиционная группа Flacks. Правительство премьер-министра Джорджи Мелони не исключало участия государства, ссылаясь на стратегическое значение сталелитейной отрасли.

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