В США 34 демократа из Палаты представителей обратились в Федеральную торговую комиссию (FTC) с призывом расследовать сообщения о завышении цен в сетях Dollar General, Family Dollar, 7-Eleven и Circle K. Письмо от 28 октября адресовали председателю FTC Эндрю Фергюсону, сообщает The Guardian.

Расхождения между ценниками и кассой

Обращение стало реакцией на расследование издания, выявившее многочисленные случаи, когда цена на полке не совпадала с суммой на кассе. По данным журналистов, Dollar General не прошла более 4 300 государственных проверок точности цен в 23 штатах в течение трех лет. Ее меньшая конкурентка Family Dollar не прошла 2 100 таких проверок в 20 штатах.

Подобные расхождения фиксировали также в магазинах 7-Eleven и Circle K. Жалобы покупателей и проверки властей штатов и местных органов власти касались цен на снеки, напитки, средства гигиены, табачные изделия и лекарства. В некоторых магазинах, согласно расследованию, цена бензина на колонках была выше стоимости, указанной на больших придорожных табло.

Авторы письма заявили, что зафиксированные нарушения не ограничиваются отдельными регионами или несколькими магазинами и могут свидетельствовать о системной проблеме в работе компаний. Все четыре сети в письменных комментариях The Guardian заявили, что стремятся обеспечивать соответствие цен на кассе ценникам на полках.

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Иск против Dollar General

Письмо конгрессменов направили через два дня после того, как FTC вместе с 20 штатами подала федеральный иск против Dollar General. В иске компанию обвиняют в практике неточного ценообразования, которая, по утверждению истцов, влияет на миллионы покупок. В документе также утверждается, что компания годами знала о проблеме, но не устранила ее.

Dollar General сообщила, что намерена активно защищаться в суде. Компания заявила, что стремится достичь стопроцентной точности цен и сотрудничала с FTC во время ее расследования.

Конгрессмены подчеркнули, что в недостаточно обеспеченных районах и сельской местности такие магазины нередко являются ближайшим местом, где люди могут приобрести продукты и товары первой необходимости. По их мнению, это усиливает ответственность торговых сетей за точность цен.

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