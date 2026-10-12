65 % американцев против казино на войне: как Polymarket и Kalshi превратили геополитику в инструмент для спекуляций

Рынки прогнозов окончательно вышли за пределы узкой крипто-тусовки и превратились в глобальную финансовую индустрию с миллиардными оборотами, где человеческие трагедии монетизируются в режиме реального времени. Ставки на политические потрясения, государственные перевороты и даты начала военных операций вызывают всё большее возмущение в обществе.

Согласно исследованию Reuters/Ipsos, 69% демократов и 61% республиканцев категорически выступают против использования рынков прогнозов для извлечения прибыли на выборах. Граждане осуждают возможность спекулировать на публикации правительственных решений или военных приказов.

Однако общественное осуждение не способно остановить колоссальный приток капитала. Только за первые месяцы 2026 года объем торгов на децентрализованной платформе Polymarket превысил десятки миллиардов долларов, а традиционные игроки Уолл-стрит начали активно инвестировать в подобные стартапы. Там, где появляются большие деньги, мгновенно исчезает объективная дистанция.

Военные чиновники вкладывают собственные средства в спецоперации, к которым имеют прямой доступ, аналитические карты линии фронта становятся инструментом для финансовых манипуляций, а решения о выплатах принимают анонимные владельцы криптотокенов.

UA.News рассказывает, чем отличаются бизнес-модели лидеров индустрии прогнозов, как функционируют механизмы блокчейн-оракулов, кто и сколько зарабатывает на инсайдерской торговле секретными данными, и почему именно украинский фронт спровоцировал самые жесткие этические скандалы в сфере политического тотализатора.

Структурная пропасть между Polymarket и Kalshi

Механика рынков политических прогнозов кардинально отличается от традиционных букмекерских контор. Участники покупают акции конкретного результата (например, «Да» или «Нет» на вопрос «Вторгнутся ли силы США в Иран?»), стоимость которых колеблется в пределах от 0 до 1 доллара. Если событие подтверждается документально, акции победившего результата рассчитываются по 1 доллару, принося чистую прибыль их владельцам.

Текущая цена контракта отражает коллективную оценку вероятности: если контракт торгуется по 65 центов, рынок оценивает шансы на его реализацию в 65%.

Лидерами этой новой экономики стали две платформы с принципиально разными философиями — Polymarket и Kalshi. Зарегистрированная в Панаме компания Polymarket построена на базе блокчейна Polygon. Она не требует от пользователей подтверждения доходов или привязки банковских счетов, принимает депозиты исключительно в криптовалюте и предлагает нулевые торговые комиссии.

Отсутствие жесткого регулирования позволило платформе запустить тысячи спорных рынков, начиная от ставок на применение тактического ядерного оружия до точных дат военных мятежей в странах Африки.

В свою очередь, Kalshi прошла долгий путь легализации в традиционной финансовой системе. Компания работает в юрисдикции США, подчиняется строгим правилам Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и оперирует исключительно фиатными долларами. Осенью 2024 года Kalshi одержала беспрецедентную юридическую победу.

Апелляционный суд округа Колумбия официально признал, что CFTC превысила свои полномочия, когда пыталась классифицировать политические контракты как обычные азартные игры, заблокировав ставки на выборы в Конгресс. Благодаря этому решению Kalshi легализовала политический трейдинг на территории Соединенных Штатов.

Тем не менее ассортимент платформы остается консервативным — здесь доминируют решения Федеральной резервной системы, индексы инфляции и основные политические выборы, без откровенных спекуляций на тему вооруженных конфликтов.

Как военные зарабатывают на собственных ракетных ударах

Главной структурной уязвимостью децентрализованных рынков прогнозов остается тотальная инсайдерская торговля. Если на фондовом рынке операции топ-менеджеров компаний строго контролируются Комиссией по ценным бумагам (SEC), то рынки прогнозов позволяют зарабатывать непосредственным участникам боевых действий или носителям государственной тайны.

Весной 2026 года финансовые аналитики зафиксировали аномальную активность на платформе Polymarket во время обострения ситуации на Ближнем Востоке. Трейдеры начали вкладывать сотни тысяч долларов в точные даты ударов, и эти ставки удивительным образом сбывались.

В своём расследовании британское издание The Guardian рассказало, как анонимные спекулянты создали пул объёмом 7,5 миллионов долларов исключительно на ставки относительно военного вмешательства США в Иран, а объемы торгов вокруг потенциального перемирия превысили 280 миллионов.

Ставки делались в гигантских объемах всего за несколько часов до того, как информация о движении войск появлялась в публичном пространстве.

Внутренние расследования военных структур подтвердили худшие опасения. В Израиле полиция и военная прокуратура допросили нескольких офицеров Военно-воздушных сил по поводу использования оперативной информации для обогащения на криптобирже. Один из членов экипажа боевой авиации, заработавший 46 тысяч долларов в день эскалации конфликта, во время допроса прямо признал, что большинство пилотов его эскадрильи делали ставки на собственные же операции.

Двое военнослужащих были официально обвинены в передаче секретных данных после того, как они совместно вывели более 244 тысяч долларов чистой прибыли на прогнозах относительно ударов по Ирану.

Анонимность криптовалютных кошельков фактически делает невозможной идентификацию конечных бенефициаров без жесткого вмешательства государственных спецслужб. Платформы пытаются опираться на блокчейн-аналитику, чтобы отслеживать внезапные вливания капитала в события с низкой вероятностью, однако опытные инсайдеры используют сотни мелких транзакций для маскировки своих финансовых следов.

Украинский фронт на криптобирже

Из-за динамики изменений и глобального масштаба боевые действия в Украине стали для спекулянтов одной из самых прибыльных ниш на Polymarket. Инвесторы ставят миллионы на то, захватят ли российские войска конкретный населенный пункт к определенной дате или предоставят ли западные партнеры новый тип ракетного вооружения.

Военные прогнозы с низкой вероятностью (начальные шансы до 35%) сбываются в 52% случаев, тогда как аналогичные политические ставки срабатывают лишь в 25%. Такая аномальная точность подтверждает присутствие на рынке лиц, имеющих доступ к закрытым фронтовым сводкам.

Кульминацией этого циничного бизнеса стал инцидент осенью 2025 года, связанный с украинскими городами. На платформе принимались крупные ставки на то, будут ли оккупированы центральные районы Мирнограда до дедлайна в середине ноября. Накануне этой даты аналитик американского Института изучения войны (ISW) внес несанкционированные изменения в интерактивную карту, ошибочно обозначив продвижение российских сил глубоко в город.

Опираясь исключительно на эту обновленную карту, алгоритмы платформы признали событие состоявшимся и немедленно выплатили выигрыши тем трейдерам, которые ставили на быструю оккупацию.

На следующий день ISW скорректировал свою карту, удалив фиктивное продвижение, поскольку никаких визуальных подтверждений с фронта не было. Однако финансовые транзакции в блокчейне отменить невозможно. Пользователи Polymarket, потерявшие деньги, начали звонить в ISW с угрозами, обвиняя аналитиков во взяточничестве и сознательных манипуляциях с картами ради криптотрейдинга.

В ситуацию жестко вмешались украинские исследователи. Как заявили представители OSINT-проекта DeepState, использование открытых картографических данных в качестве арбитражного решения для финансового тотализатора абсолютно недопустимо.

Карты создаются для информирования военных и гражданского населения о реальных угрозах, а не для обслуживания спекулятивного капитала. Этот инцидент блестяще продемонстрировал, как легкость цифровых ставок превращает настоящую кровь и разрушенные города в абстрактный дериватив, где потеря территорий становится для кого-то успешно закрытым фьючерсом.

Проблема оракулов: как анонимы решают судьбу миллионных пулов

Система принятия решений на Polymarket создает дополнительное поле для масштабных злоупотреблений. В отличие от традиционных букмекеров, где результат фиксирует конкретное юридическое лицо, децентрализованные рынки используют так называемые «оракулы» — протокол UMA (Universal Market Access).

Когда возникает спор о том, произошло ли событие, решение принимают владельцы токенов UMA путем голосования. Чем больше токенов у пользователя, тем больше вес его голоса.

Это создает беспрецедентную возможность для коррупции. На платформе никто не знает, кому принадлежат самые крупные кошельки с токенами UMA. Крупные игроки могут сознательно накапливать эти активы, чтобы в критический момент проголосовать за фиктивное расторжение контракта, которое принесет им миллионы долларов на Polymarket. Словесная двусмысленность политических заявлений становится для них идеальным прикрытием.

Такие манипуляции ярко проявились во время торгов вокруг украинско-американского соглашения о добыче критически важных материалов. Спекулянты поставили более 7 миллионов долларов на подписание документа к конкретной дате. Когда формального договора не последовало, но чиновники опубликовали предварительные протоколы о намерениях углублять сотрудничество, трейдеры начали массово обращаться к оракулу UMA.

Они использовали расплывчатые комментарии политиков, чтобы доказать факт существования договоренностей. Из-за отсутствия строгой юридической экспертизы в системе децентрализованного голосования оракул засчитал событие, мгновенно перераспределив миллионы долларов в пользу наиболее агрессивных спекулянтов, которые просто нашли лингвистическую лазейку в правилах рынка.

Кто контролирует ставки на войну

Главная проблема рынков прогнозов заключается в том, что они находятся на стыке сразу нескольких сфер регулирования — финансовых деривативов, азартных игр, криптовалют и международных платежей. Из-за этого даже в странах с развитой финансовой системой нет единого подхода к тому, какие именно контракты можно предлагать пользователям и где проходит грань между прогнозированием событий и азартной игрой.

В США ключевую роль играет Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая контролирует соответствующие финансовые рынки. Однако сама по себе классификация контракта как финансового инструмента не означает, что любую ставку автоматически разрешено заключать. Регуляторные споры вокруг политических прогнозов демонстрируют, насколько сложно применять действующие правила к продуктам, позволяющим торговать вероятностью исхода выборов, военных операций или решений правительства.

Для децентрализованных платформ ситуация еще сложнее. Даже если компания формально зарегистрирована в одной стране, ее пользователи, криптовалютные кошельки, разработчики и инфраструктура могут быть распределены между десятками юрисдикций. Это затрудняет установление личности трейдера, замораживание подозрительных активов и привлечение к ответственности тех, кто использует служебную информацию для получения прибыли.

Отдельный вопрос — ответственность самой платформы. Если трейдер зарабатывает на прогнозе об ударе по военному объекту, это еще не доказывает, что он знал о подготовке атаки. В то же время необычно крупные ставки, открытые незадолго до события, могут стать поводом для проверки возможного использования инсайдерской информации. Для эффективного расследования нужны не только записи транзакций, но и доказательства того, откуда человек получил информацию и имел ли он законный доступ к ней.

Для Украины эта проблема имеет особое значение из-за рисков раскрытия конфиденциальной информации о боевых действиях. Если финансовый интерес возникает вокруг конкретного города, направления наступления или времени возможного удара, любая преждевременная публикация данных может иметь последствия далеко за пределами биржевого баланса. В то же время сам факт существования ставки не является доказательством утечки военной тайны: для такого вывода нужны проверенные данные о происхождении информации и действиях конкретных участников.

Потенциальный выход заключается в сочетании финансового надзора, международного обмена информацией и ограничений на контракты, результат которых зависит от гибели людей или хода боевых операций.

Этическая граница и угроза для демократии

Неконтролируемое разрастание влияния рынков прогнозов спровоцировало не просто общественное возмущение, а требование жесткого регуляторного вмешательства. Ставки на войну, продолжительность жизни политиков или успешность террористических актов перестали восприниматься как инновационный механизм сбора коллективного интеллекта. Граждане увидели в этом угрозу фундаментальным этическим нормам.

Наибольшее беспокойство вызывает переход таких платформ от пассивного наблюдения к активному вмешательству в реальность. Финансовые спекулянты уже сегодня готовы шантажировать аналитические центры и угрожать журналистам ради изменения публичных данных. Когда сотни людей сознательно вкладывают деньги в расширение вооруженного конфликта, они становятся технически заинтересованными в эскалации насилия.

Американские законодатели всё чаще требуют полной блокировки офшорных криптобирж типа Polymarket для граждан США. Их аргумент предельно прост: общество не имеет права позволять цифровым спекулянтам превращать стабильность государственных институтов, международные договоры и жизни военных в дериватив для бесконтрольных ставок.

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