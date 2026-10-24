Акционеры австралийской горнодобывающей компании South32 15 октября одобрили продажу алюминиевых активов американской Alcoa. Сделка, оценённая в сумму до $5,6 млрд, не включает алюминиевый завод Mozal в Мозамбике, который с марта 2026 года находится в режиме консервации.

Как сообщает The Rio Times, South32 сохранит свою долю в Mozal, расположенном примерно в 20 километрах к западу от столицы Мозамбика Мапуту. Компания заявляла, что рассматривает возможность отчуждения этого актива, однако покупатель, стоимость продажи или дата возможного возобновления производства пока не объявлялись.

Какие активы приобретёт Alcoa

Продажа включает 86% глинозёмного завода Worsley Alumina в Западной Австралии, алюминиевый завод Hillside в ЮАР, а также доли в бразильских активах: 33% бокситового рудника MRN, 36% глинозёмного завода Alumar и 40% алюминиевого завода Alumar.

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South32 должна получить $3,1 млрд наличными и $1 млрд новыми акциями Alcoa. В оценку сделки также входят около $750 млн чистого долга, который примет на себя покупатель, и до $750 млн дополнительных выплат, зависящих от ценовых показателей. Alcoa также возьмёт на себя обязательства по очистке площадок на сумму более $1 млрд.

Будущее Mozal и сроки закрытия сделки

South32 владеет 63,7% Mozal. Ещё 3,9% принадлежат правительству Мозамбика в виде привилегированных акций, а около 32% — государственной Industrial Development Corporation ЮАР. Завод перевели в режим консервации 15 марта после многолетних безрезультатных переговоров о доступной цене электроэнергии.

Для завершения продажи South32 должна получить регуляторные разрешения и согласования по иностранным инвестициям в Австралии, ЮАР и других странах. Участники сделки ожидают её закрытия в первой половине 2027 года; условия должны быть выполнены до 29 июня 2027 года, если стороны не договорятся о продлении этого срока.

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