В США акции производителя микрочипов Advanced Micro Devices (AMD) выросли на 7,3% в ходе предпродажных торгов 4 ноября. Компания спрогнозировала ускорение роста до 2027 года, что успокоило инвесторов относительно устойчивости спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта, сообщает Channel NewsAsia.

С начала года стоимость акций AMD выросла примерно на 126%. Если рост на предпродажных торгах сохранится, рыночная капитализация компании может увеличиться примерно на 58 млрд долларов.

Прогноз на 2027 год

Генеральный директор AMD Лиза Су заявила, что компания ожидает роста общей выручки более чем на 80% в 2027 году. По данным LSEG, аналитики прогнозировали рост на 77%.

Су сказала, что AMD видит спрос по всему бизнесу центров обработки данных, в частности на центральные процессоры и продукты для ИИ. По ее словам, компания готовилась к такому расширению в течение нескольких лет.

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Выручка центров обработки данных

В третьем квартале выручка AMD в сегменте центров обработки данных выросла на 97% — до 8,55 млрд долларов. Это превысило ожидания аналитиков на уровне 8,20 млрд долларов.

Аналитики TD Cowen считают, что продуктовая дорожная карта AMD и расширение ее программной экосистемы могут помочь компании получить заметную долю рынка ИИ и укрепить позиции главной альтернативы Nvidia. В то же время в Morgan Stanley предупредили, что не следует считать нынешний рост сегмента серверных процессоров постоянным из-за дефицита в отрасли, хотя, по их мнению, AMD работает лучше конкурентов.

AMD из Санта-Клары имеет соотношение цены к прогнозной прибыли на уровне около 31, тогда как у Nvidia этот показатель составляет 14, а у Broadcom — 16,5.

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