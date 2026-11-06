Акции японской компании Japan Tobacco в пятницу упали на 19,3% — это самое значительное однодневное падение в истории корпорации. Резкое снижение котировок произошло после того, как российские власти передали активы ее дочерней структуры Japan Tobacco International под временное управление, сообщает Bloomberg.

Российский бизнес обеспечивал компании около четверти операционной прибыли. JTI контролировала до 40% местного рынка и выпускала в России сигареты под брендами Winston, Camel, Sobranie и LD.

В ответ на передачу активов японские власти обратились к Москве с требованием отменить это решение. Министр торговли Японии Рёсей Акадзава заявил на пресс-конференции, что правительство уже выразило протест российской стороне и призвало немедленно вернуть имущество компании.

Пресс-секретарь японского правительства Минору Кихара сообщил, что соответствующих требований также добивались два высокопоставленных чиновника, находящихся в России, и японский посол.

Источник: Bloomberg

Ранее Япония выразила протест России в связи с передачей активов Japan Tobacco International.

Напомним, Путин изъял российские активы японского табачного гиганта Japan Tobacco International.

Ранее диктатор Владимир Путин подписал указ о передаче под «временное управление» акционерного общества «Промышленные активы» 100% долей в четырёх российских предприятиях японской группы Japan Tobacco International (JTI), в частности «Петро», «Крес Нева», «J.T.I. Донской табак» и «J.T.I. Елец».

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