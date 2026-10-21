В Австралии акции оператора дата-центров NextDC в ходе утренних торгов 21 октября упали на 44% после того, как компания существенно снизила прогнозы доходов на 2027 год и приостановила новые девелоперские проекты. Как сообщает Channel NewsAsia, из-за падения котировок рыночная стоимость компании сократилась примерно на 3,1 млрд австралийских долларов. Акции NextDC стали крупнейшими аутсайдерами индекса ASX200 и опустились до самого низкого уровня с 18 января.

Задержка подключения в Мельбурне

NextDC сообщила, что задержки с модернизацией электросети на одном из ее крупных объектов в Мельбурне перенесут на последующие периоды около 140 млн австралийских долларов законтрактированного дохода от клиентов в текущем финансовом году. Речь идет о дата-центре M3, для которого очередное увеличение поставок электроэнергии теперь ожидается в 2028 году.

Компания Jemena Electricity Networks приостановила часть работ, необходимых для наращивания электроснабжения M3, из-за сопротивления со стороны сообщества и других заинтересованных сторон. Она не ожидает возобновить эти работы раньше февраля 2027 года.

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Пересмотр финансовых планов

NextDC снизила прогноз чистого дохода на 2027 год до 475–500 млн австралийских долларов против предыдущего диапазона 615–640 млн. Прогноз базового показателя EBITDA на 2027 год сокращен до 245–265 млн австралийских долларов с 385–410 млн. Оба прогноза приведены без учета контрактов M3, которых коснулись задержки.

Компания также заявила, что на неопределенный срок отложит все новые проекты развития и приобретение земельных участков. NextDC рассмотрит варианты высвобождения капитала, включая возможную продажу отдельных площадок под застройку, и начала детальный пересмотр программы расходов. Прогноз капитальных затрат на 2027 год снижен с 5,25–5,75 млрд до 4,5–5 млрд австралийских долларов.

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