В Австралии акции оператора дата-центров NEXTDC в начале торгов выросли на 45,8% — до 9,52 австралийского доллара. Рост произошёл после того, как структура, принадлежащая Goodman Group и Digital Realty, предложила приобрести до 9,9% акций компании. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Предложение по пакету акций

Как сообщал Reuters со ссылкой на термшит, Goodman Group и Digital Realty предложили приобрести до 9,9% NEXTDC в сделке стоимостью около 715 млн австралийских долларов, или 501,14 млн долларов США. В случае покупки пакета два конкурирующих оператора дата-центров получили бы долю, близкую к 10%, в NEXTDC.

Совет директоров NEXTDC назвал послеторговое формирование книги заявок «оппортунистическим» и заявил, что не получал предложения о поглощении компании. NEXTDC также отметила, что Goodman Group и Digital Realty сообщили инвесторам об отсутствии намерения в настоящее время вносить предложение об установлении контроля или делать заявку на поглощение, хотя оставили за собой право сделать это в дальнейшем.

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Падение в октябре

В октябре акции NEXTDC потеряли 45,8% стоимости после того, как компания сообщила о задержке с электроснабжением на площадке M3 в Мельбурне, пересмотрела прогноз на 2027 финансовый год и отложила новые проекты развития.

Компания также заявила, что на неопределённый срок приостановит приобретение земельных участков, оценит возможности высвобождения капитала, включая продажу отдельных участков под застройку, и будет рассматривать добросовестные предложения о поглощении на их условиях. Goodman Group и Digital Realty не предоставили Reuters оперативных комментариев.

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