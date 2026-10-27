В Китае акции производителя роботов Unitree Robotics выросли более чем на 60% менее чем за две недели на фоне оптимизма относительно гуманоидных роботов. В понедельник бумаги, торгующиеся на Шанхайской фондовой бирже, прибавили 7,7%, а утром следующего дня снизились примерно на 1%, частично скорректировав предыдущий рост.

По данным Channel NewsAsia, в понедельник акции Unitree закрылись на уровне 672 юаней против 405,10 юаня 15 октября. Понедельничный рост произошел после того, как американский инвестиционный банк JPMorgan повысил рекомендацию по акциям компании с «ниже рынка» до «выше рынка» и увеличил целевую цену с 300 до 995 юаней.

Оценка перспектив робототехники

Повышение оценки JPMorgan последовало за заявлением основателя Unitree Ван Синсина, который предположил, что значительный прорыв в физическом искусственном интеллекте может произойти уже в следующем году. Это быстрее предыдущих оценок, согласно которым прорыв мог занять до десяти лет.

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Китай сделал разработку гуманоидных роботов стратегическим приоритетом. Китайские компании демонстрировали роботов, способных бегать, танцевать и выполнять боевые искусства, одновременно стремясь расширить их применение на фабриках, складах и в домах. Morgan Stanley оценивает китайский рынок гуманоидных роботов в 2 млрд долларов в этом году и прогнозирует его рост до 15 млрд долларов к 2030 году.

Предупреждение компании для инвесторов

Несмотря на оживление интереса, Unitree призвала инвесторов осторожно оценивать коммерческие перспективы гуманоидных роботов. 21 октября компания опубликовала сообщение для фондовой биржи после того, как ее акции подорожали более чем на 30% за три торговые сессии.

Компания отметила, что отрасль находится на ранней стадии коммерциализации и сталкивается с неопределенностью относительно технологической зрелости, формирования спроса на конечном рынке и возможностей производственной цепочки. Unitree вышла на биржу в Шанхае в августе: в начале торгов ее акции открылись на 629% выше цены IPO, однако текущая стоимость бумаг все еще ниже уровня дебюта.

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