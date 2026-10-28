Alphabet сообщила об отрицательном свободном денежном потоке в размере $9,07 млрд, что существенно превысило ожидавшийся аналитиками отток в $36 млн. Компания активно тратит средства на наращивание мощностей облачного бизнеса. После публикации отчетности ее акции потеряли более 6% во внебиржевых торгах.

Об этом сообщает Channel NewsAsia. Выручка Google Cloud в третьем квартале, завершившемся в сентябре, выросла более чем вдвое — до $30,71 млрд. Средняя оценка аналитиков предполагала рост на 95,1% — до $29,57 млрд.

Корпоративные контракты

Google Cloud является третьим по величине поставщиком облачных услуг в мире после Amazon Web Services и Azure от Microsoft. Alphabet расширяет корпоративные контракты благодаря многолетним соглашениям по облачной и ИИ-инфраструктуре в сферах кибербезопасности, розничной торговли и финансовых услуг.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Спрос предприятий на облачные вычисления для обучения и применения моделей искусственного интеллекта в течение года оставался высоким. Это поддерживало загрузку дата-центров и побуждало крупных облачных провайдеров ускорять развертывание инфраструктуры.

Расходы на ИИ-инфраструктуру

По прогнозам, Alphabet, Microsoft, Amazon и Meta совокупно потратят более $700 млрд в 2026 году на расширение дата-центров для ИИ, закупку чипов и высокопроизводительного сетевого оборудования. В отрасли сохраняются ограничения на поставки передовых полупроводников и доступность электрических мощностей для дата-центров.

Alphabet расширяет возможности предоставления услуг, используя собственные тензорные процессоры вместе с графическими процессорами сторонних производителей. В отчетном квартале также расширилось применение линейки моделей Gemini в корпоративном программном обеспечении и на платформах для разработчиков.

Читай нас в