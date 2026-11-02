Alphabet начала размещение облигаций на €6 млрд — Channel NewsAsia
2 ноября в Лондоне, Великобритания, Alphabet, материнская компания Google, начала размещение облигаций в евро на €6 млрд. Спрос инвесторов на бумаги превысил €17 млрд, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на меморандум одного из банков-организаторов сделки.
Семь серий облигаций
Компания предлагает облигации семью сериями со сроками погашения от двух до 19 лет. Одна серия предусматривает плавающую ставку, еще шесть — фиксированную. Окончательное ценообразование по бумагам ожидалось позднее в тот же день.
Это второй выпуск облигаций Alphabet в евро в этом году. В мае компания разместила бумаги на €9 млрд шестью сериями, а в феврале провела редкий выпуск 100-летних облигаций в фунтах стерлингов.
Финансирование и расходы
Alphabet сообщила, что направит чистые поступления на общие корпоративные нужды, в том числе может использовать их для погашения непогашенного долга. Совместными руководителями книги заявок выступают Barclays, BNP Paribas и Deutsche Bank.
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В последние недели акции и облигации технологических компаний находились под давлением из-за опасений по поводу финансирования крупных расходов на искусственный интеллект и необходимой отдачи от таких инвестиций. Технологический индекс Nasdaq в октябре снизился на 5%.
Alphabet прогнозирует капитальные расходы за весь год на уровне до $205 млрд. По состоянию на 30 сентября компания также заключила договоры аренды, преимущественно для дата-центров, которые еще не вступили в силу: будущие платежи по ним составляют $130,5 млрд и пока не отражены в балансе.
После квартальной отчетности акции Alphabet в прошлый четверг упали более чем на 12%. Это был худший день в истории компании: ее рыночная стоимость сократилась примерно на $500 млрд. В октябре акции Alphabet, котирующиеся в США, потеряли почти 19% — это худший месячный результат за все время.