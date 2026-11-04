В США аналитики ожидают сокращения сопоставимых продаж McDonald’s в третьем квартале на 0,5%. Компания должна опубликовать квартальную отчетность в среду до открытия торгов на бирже.

Прогнозы по отчетности

Как сообщает CNBC, опрошенные LSEG аналитики прогнозируют прибыль McDonald’s на уровне 3,38 доллара на акцию и выручку в 7,29 млрд долларов. Оценка сокращения сопоставимых продаж в США основана на данных StreetAccount.

В прошлом квартале генеральный директор McDonald’s Крис Кемпчински заявлял, что американский бизнес сети не оправдал ожиданий. По его словам, на результаты повлияли неравномерное выполнение ценовых предложений компании и сложный запуск новых позиций меню.

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Изменения и внимание инвесторов

После этого McDonald’s назначила Скай Андерсон новой президенткой компании в США. Инвесторы также будут следить за комментариями руководства относительно начала четвертого квартала. Руководители Chipotle Mexican Grill на прошлой неделе сообщили об ослаблении посещаемости в ресторанной отрасли в октябре.

За последний год акции McDonald’s подешевели примерно на 11%. На котировки, по данным CNBC, влияют опасения инвесторов относительно американского бизнеса компании, дорогостоящие планы модернизации ресторанов и общая экономическая ситуация. Рыночная капитализация McDonald’s составляет около 186 млрд долларов.

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