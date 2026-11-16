Anthropic готовится к историческому IPO: сколько стоит конкурент OpenAI, на чем он зарабатывает и чем рискуют инвесторы

Американская компания Anthropic, разрабатывающая искусственный интеллект Claude, готовится к выходу на фондовый рынок в ноябре 2026 года. Компания планирует привлечь десятки миллиардов долларов, а ее потенциальная капитализация может превысить $1,4 трлн. Это сделает размещение акций одним из крупнейших в истории технологического сектора. В то же время инвесторам придётся оценить не только рост доходов Anthropic, но и огромные расходы на дата-центры, конкуренцию с OpenAI и риск охлаждения интереса к искусственному интеллекту.

Согласно обновленному проспекту IPO, опубликованному Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), Anthropic предлагает инвесторам 825 млн акций по предварительной цене от $70 до $78 за штуку. За девять месяцев 2026 года компания получила более $33 млрд дохода, но её будущее зависит от способности превратить быстрый рост бизнеса в стабильную прибыль.

UA.News рассказывает, сколько стоит Anthropic, как компания зарабатывает на Claude, почему тратит сотни миллиардов долларов на вычислительную инфраструктуру и что может произойти с её акциями, если ожидания инвесторов в отношении искусственного интеллекта не оправдаются.

Anthropic выходит на биржу: сколько денег планирует привлечь компания

Anthropic приближается к одному из самых масштабных публичных размещений акций в истории. Компания уже прошла несколько этапов подготовки к IPO, раскрыла финансовую отчетность и представила инвесторам предварительные условия продажи акций.

Согласно документам SEC, компания предлагает 825 млн акций класса A. Из них более 801 млн продает непосредственно Anthropic, а остальные — действующие акционеры.

Предварительный ценовой диапазон составляет $70–78 за акцию. Это означает, что общая стоимость размещения может достичь примерно $57,8–64,4 млрд. В то же время не все эти средства поступят самой компании, поскольку часть акций продают существующие инвесторы.

При верхней границе ценового диапазона рыночная оценка Anthropic может превысить $1,4 трлн. Окончательная капитализация будет зависеть от цены размещения, структуры акционерного капитала и спроса на акции.

По информации Financial Times, банкиры, сопровождающие IPO, рассматривали возможность повышения оценки компании до $1,5 трлн или более. Однако это ожидания участников рынка, а не окончательно утвержденная стоимость Anthropic.

Предварительное определение окончательной цены акций ожидается 18 ноября 2026 года.

Предстоящее размещение станет проверкой готовности фондового рынка инвестировать в компании, разрабатывающие передовые модели ИИ. Anthropic придётся регулярно отчитываться перед публичными акционерами, объяснять расходы и доказывать, что инвестиции в вычислительные мощности обеспечивают достаточную финансовую отдачу.

От стартапа до компании с рыночной капитализацией в триллион: как росла оценка Anthropic

Anthropic была основана в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI, в частности Дарио и Даниэлой Амодеи. Компания сосредоточилась на создании мощных языковых моделей с повышенным вниманием к их безопасности и управляемости.

Главным продуктом стал Claude — семейство моделей искусственного интеллекта, которые используются для программирования, анализа документов, обработки информации и автоматизации бизнес-процессов.

За несколько лет Anthropic превратилась из небольшого исследовательского проекта в одного из самых дорогих частных разработчиков ИИ. В мае 2026 года компания объявила о привлечении $65 млрд инвестиций в раунде Series H. Тогда её оценка достигла $965 млрд. Среди ведущих инвесторов были Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks и Sequoia Capital.

Теперь потенциальная оценка в районе $1,4–1,5 трлн означает дальнейший рост стоимости компании за считанные месяцы. Такое подорожание объясняется ожиданиями, что искусственный интеллект станет важной частью мировой экономики. Его уже используют для написания программного кода, подготовки документов, обслуживания клиентов и анализа финансовых данных.

Однако рыночная оценка Anthropic отражает не только нынешние результаты бизнеса. Инвесторы фактически платят за предположение, что через несколько лет компания будет обслуживать гораздо больше корпоративных клиентов, а использование ИИ станет достаточно массовым для покрытия огромных инфраструктурных затрат.

Сколько зарабатывает Anthropic: доходы компании выросли в десятки раз

Финансовые результаты Anthropic демонстрируют чрезвычайно быстрый рост бизнеса. По данным проспекта IPO, в 2024 году компания получила примерно $386 млн дохода. В 2025 году этот показатель вырос до $4,585 млрд.

Еще более заметное ускорение произошло в 2026 году. За первые девять месяцев Anthropic получила $33,242 млрд дохода. Только за третий квартал компания заработала $16,956 млрд — примерно в 12 раз больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Однако важно различать фактический доход и показатель annualized revenue run rate, который часто используют ИИ-компании. Это условный годовой доход, рассчитанный на основе текущих темпов продаж. Например, если компания в течение одного месяца получила $5 млрд, её годовой темп выручки составит $60 млрд. Но это не означает, что она уже заработала такую сумму за календарный год.

В мае Anthropic сообщала, что её годовой темп выручки превысил $47 млрд. Дальнейший рост продаж свидетельствует об увеличении спроса на Claude, но фактические финансовые результаты нужно оценивать по завершённым отчётным периодам.

Основным источником доходов компании остается коммерческое использование моделей искусственного интеллекта. Anthropic зарабатывает на платных подписках на Claude, корпоративных продуктах и доступе к моделям через API. В последнем случае клиенты оплачивают использование ИИ в собственных приложениях и информационных системах.

Отдельное направление — Claude Code, который помогает создавать, проверять и изменять программный код. Корпоративный сегмент особенно важен для будущей прибыльности. Бизнес-клиенты могут регулярно оплачивать значительные объемы использования моделей, что создает более предсказуемый спрос, чем отдельные потребительские подписки.

В то же время быстрый рост доходов не гарантирует аналогичного роста прибыли. Каждый новый запрос к Claude требует вычислительных ресурсов, а создание более мощных моделей — дополнительных инвестиций.

Миллиардные убытки Anthropic: почему рост доходов не означает прибыльности

Несмотря на стремительный рост продаж, Anthropic остается компанией со значительными расходами и сложной финансовой структурой. В 2025 году она отчиталась о чистом убытке в размере $41,965 млрд. За девять месяцев 2026 года чистый убыток достиг примерно $104 млрд.

Однако значительную часть бухгалтерских убытков составили изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, связанных с предыдущими инвестициями и ростом оценки компании. Такие переоценки нельзя автоматически приравнивать к фактическому оттоку средств.

Поэтому для оценки текущей деятельности следует также учитывать операционные показатели. Согласно финансовой презентации Anthropic для инвесторов, скорректированный операционный результат за девять месяцев 2026 года составил плюс $4,081 млрд. За аналогичный период 2025 года компания имела скорректированный операционный убыток в размере $3,1 млрд.

В третьем квартале 2026 года скорректированная операционная прибыль достигла $2,463 млрд. Это свидетельствует об улучшении экономики основного бизнеса, однако не означает, что Anthropic уже стала прибыльной по всем бухгалтерским стандартам.

Для будущих акционеров важным будет вопрос, сможет ли компания сохранить положительный операционный результат, одновременно увеличивая инвестиции в новые модели и инфраструктуру.

Ведь рынок ИИ отличается от рынка классического программного обеспечения. После создания обычной программы затраты на обслуживание каждого дополнительного пользователя зачастую относительно невелики. В случае генеративного ИИ каждый запрос к модели требует работы дорогостоящего оборудования.

Сколько Anthropic тратит на дата-центры и вычисления

Самой большой финансовой проблемой для разработчиков передового искусственного интеллекта остаются вычислительные мощности. Современные модели требуют тысяч специализированных процессоров, огромных объемов электроэнергии, систем охлаждения и высокоскоростной сетевой инфраструктуры.

В 2025 году расходы Anthropic на вычисления и инфраструктуру составили $7,326 млрд. За девять месяцев 2026 года они выросли до $18,808 млрд. Только в третьем квартале компания потратила на эти нужды $9,863 млрд.

Однако наибольшее внимание инвесторов привлекают будущие обязательства. В обновленном проспекте IPO Anthropic сообщила о совокупных договорных обязательствах на сумму примерно $900,9 млрд по закупкам и аренде, преимущественно связанных с вычислительной инфраструктурой.

Из этой суммы примерно $451,6 млрд компания планирует потратить до конца 2030 года. Остальные обязательства в основном приходятся на период до 2045 года. Примерно $70,7 млрд предусмотрено в течение 12 месяцев после 30 сентября 2026 года.

Это не означает, что Anthropic уже потратила почти триллион долларов. Речь идет о будущих контрактных платежах, распределенных на многие годы. Однако их масштаб демонстрирует, насколько капиталоемким стал бизнес передового искусственного интеллекта.

Компании необходимо обеспечить постоянный доступ к оборудованию, поддерживать работу сервисов для миллионов пользователей и регулярно обучать новые поколения ИИ. Дефицит процессоров, рост цен на электроэнергию, задержки в строительстве дата-центров или изменения условий облачных контрактов могут напрямую влиять на себестоимость услуг.

Главный риск заключается в том, что Anthropic берет на себя долгосрочные финансовые обязательства в отрасли, технологическое развитие которой сложно прогнозировать даже на несколько лет.

Anthropic против OpenAI: кто побеждает в борьбе за рынок ИИ

Главным конкурентом Anthropic остается OpenAI — разработчик ChatGPT и моделей GPT. Обе компании создают мощные системы генеративного искусственного интеллекта, однако их коммерческие стратегии имеют определенные различия.

OpenAI уделяет значительное внимание массовому потребительскому рынку. ChatGPT используется для обучения, работы, поиска информации, создания контента и решения повседневных задач.

Anthropic также развивает потребительские продукты, но важную роль в её бизнесе играют корпоративные клиенты, разработчики программного обеспечения и компании, которые интегрируют Claude в свои продукты.

Особенно заметной стала конкуренция в сегменте инструментов для программирования. Claude Code и Codex от OpenAI помогают разработчикам автоматизировать работу с кодом. Такие инструменты постепенно переходят от генерации отдельных функций к выполнению более сложных задач в программных проектах.

Финансовые масштабы конкурентов также быстро растут. В марте 2026 года OpenAI сообщила о привлечении $122 млрд нового финансирования. Тогда компания отмечала, что её месячный доход достиг $2 млрд, что соответствовало годовому темпу примерно в $24 млрд.

Для сравнения: фактический доход Anthropic только за третий квартал 2026 года составил почти $17 млрд. Однако прямое сравнение таких показателей требует осторожности: компании могут по-разному учитывать доходы от облачных партнерств, а обнародованные цифры относятся к разным отчетным периодам.

Помимо OpenAI, Anthropic конкурирует с Google, Meta, xAI и другими разработчиками ИИ. Google обладает собственной линейкой моделей Gemini, развитой облачной инфраструктурой и доступом к обширной аудитории пользователей. Meta развивает экосистему открытых моделей, которая может оказывать ценовое давление на коммерческие ИИ-сервисы.

В результате Anthropic приходится одновременно инвестировать в качество моделей, скорость их работы, безопасность и снижение стоимости вычислений. Даже небольшое технологическое отставание может заставить корпоративных клиентов пересмотреть выбор поставщика ИИ.

Почему инвесторы готовы платить триллионы долларов за Anthropic

Потенциальная оценка Anthropic в более чем $1,4 трлн выглядит особенно впечатляющей, учитывая, что компания была основана всего пять лет назад. Однако инвесторы оценивают её прежде всего как будущего поставщика базовой технологии для мировой экономики.

Если искусственный интеллект станет неотъемлемой частью большинства программных продуктов и крупных предприятий, разработчики ведущих моделей смогут претендовать на значительную долю нового рынка.

Однако высокая оценка означает и высокие ожидания в отношении будущих результатов. Например, если взять условную капитализацию в $1,4 трлн и фактическую выручку Anthropic за 2025 год в $4,585 млрд, соотношение стоимости компании к годовой выручке превысит 300.

Этот показатель не очень информативен для столь быстрорастущего бизнеса, поскольку использует уже устаревшую базу доходов. Если же условно пересчитать доход третьего квартала 2026 года в годовой темп, получим около $67,8 млрд. При такой базе соотношение капитализации к доходу составит примерно 21.

Однако этот расчет также не является прогнозом фактической выручки за весь 2026 год. По информации Reuters, банковские оценки, используемые при подготовке IPO, предполагают возможность получения компанией примерно $270–280 млрд выручки в 2028 году.

Может ли Anthropic пострадать от падения интереса к искусственному интеллекту

Один из главных рисков предстоящего IPO — возможное охлаждение интереса инвесторов к компаниям, связанным с искусственным интеллектом.

В последние годы технологический сектор привлекал огромные объемы капитала благодаря ожиданиям, что ИИ радикально изменит экономику. Однако финансовые рынки не могут бесконечно оценивать компании исключительно по будущим перспективам.

Для Anthropic существует несколько основных рисков. Первый — замедление спроса. Если предприятия начнут сокращать бюджеты на ИИ или поймут, что автоматизация приносит меньший экономический эффект, чем ожидалось, темпы роста доходов Anthropic могут снизиться.

Второй — ценовая конкуренция. Если разница между моделями будет уменьшаться, у клиентов появится больше возможностей выбирать поставщика по цене. Это может вынудить Anthropic снижать тарифы и сокращать рентабельность.

Третий риск — инфраструктурные расходы. У Anthropic уже есть значительные долгосрочные обязательства. Если спрос на ИИ будет расти медленнее, чем ожидалось, компания может столкнуться с необходимостью оплачивать вычислительные мощности, которые не обеспечивают запланированных доходов.

Четвертый — технологические изменения. Появление более эффективных моделей, новых архитектур или конкурентов с более низкой себестоимостью может изменить экономику отрасли.

Отдельно стоит упомянуть регуляторные риски, вопросы авторского права, защиты персональных данных, кибербезопасности и возможного использования мощных моделей в вредоносных целях.

Все эти угрозы Anthropic описывает в разделе рисков своего биржевого проспекта. Наконец, существует риск переоценки. Даже если Anthropic продолжит увеличивать доходы, её акции могут подешеветь, если финансовые результаты окажутся ниже чрезвычайно высоких ожиданий инвесторов.

Компании не обязательно переходить к убыточному росту, чтобы потерять часть капитализации. Иногда достаточно того, чтобы темпы развития перестали оправдывать заложенную в цену премию.

Что IPO Anthropic будет означать для OpenAI и всего рынка ИИ

Выход Anthropic на биржу может стать важным событием для всей индустрии генеративного искусственного интеллекта. Публичный рынок получит возможность напрямую оценивать одного из ведущих разработчиков передовых моделей. До этого инвесторы в основном вкладывали деньги в ИИ через акции производителей процессоров, облачных провайдеров и крупных технологических корпораций.

Anthropic предложит иную модель инвестиций — непосредственное участие в бизнесе компании, основным продуктом которой является искусственный интеллект. Для OpenAI это станет дополнительным ориентиром рыночной оценки.

Если Anthropic успешно разместит акции и сохранит высокую капитализацию после начала торгов, это может усилить интерес инвесторов к будущему публичному размещению OpenAI.

Если же акции Anthropic после IPO существенно подешевеют, инвесторы могут более осторожно оценивать и других разработчиков ИИ. Последствия также почувствуют на себе производители процессоров, операторы дата-центров и облачные компании.

Масштабные инфраструктурные планы Anthropic поддерживают спрос на вычислительное оборудование, энергетические мощности и центры обработки данных. Однако если компании будут вынуждены пересматривать инвестиционные программы, это может отразиться на заказах для их технологических партнеров.

Таким образом, IPO Anthropic станет тестом на то, сколько публичный фондовый рынок готов платить за будущие возможности искусственного интеллекта.

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