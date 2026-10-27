Нидерландский производитель оборудования для полупроводниковой отрасли ASM International ожидает достичь своей цели по продажам, установленной на 2030 год, уже в 2027-м. Компания прогнозирует, что её выручка в 2027 году превысит 5,7 млрд евро при неизменных валютных курсах.

Прогноз на четвёртый квартал

Как сообщает Channel NewsAsia, ASM также ожидает выручку в четвёртом квартале на уровне 1,23 млрд евро с возможным отклонением в 5%. Это выше среднего прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, который составлял 1,18 млрд евро. В пересчёте по приведённому в сообщении курсу прогноз компании соответствует примерно 1,37 млрд долларов.

Аналитики LSEG ранее ожидали, что выручка ASM в 2027 году составит 5,41 млрд евро. Аналитик Degroof Petercam Михаэль Роег назвал показатели компании тройным превышением ожиданий, сославшись на выручку за третий квартал выше прогнозов, а также квартальный и годовой прогнозы.

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Инвестиции в искусственный интеллект

Продажи ASM в третьем квартале достигли 1,16 млрд евро против прогноза аналитиков в 1,10 млрд евро. В источнике отмечается, что инвестиции в производственные мощности, связанные с искусственным интеллектом, способствуют досрочному достижению цели на 2030 год.

ASM производит установки для нанесения сверхтонких слоёв материала на кремниевые пластины. Компания специализируется на технологии атомно-слоевого осаждения, при которой плёнки формируются по одному атомному слою; такая технология необходима для выпуска наиболее современных моделей чипов.

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