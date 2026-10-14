Нидерландская компания ASML 14 октября спрогнозировала, что ее чистые продажи в четвертом квартале 2026 года составят от €14,2 млрд до €15,2 млрд. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters. Прогноз поддерживается устойчивым спросом на оборудование для производства чипов, связанным с развитием искусственного интеллекта.

Прогноз продаж и маржи

ASML также ожидает валовую маржу на уровне около 57%. В долларовом эквиваленте компания оценивает квартальные чистые продажи в $15,9–17 млрд. ASML производит оборудование для выпуска полупроводников.

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Опрошенные LSEG аналитики в среднем ожидали чистых продаж в €14,19 млрд и валовой маржи в 55,4%. Таким образом, нижняя граница прогноза ASML немного превышает ожидания аналитиков по продажам, а ориентир по марже выше их оценки.

Прогноз на 2026 год

ASML также сузила собственный прогноз на 2026 год. Для пересчета в сообщении приведен курс: $1 равен €0,8924.

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