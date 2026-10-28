Авиакомпании в разных регионах всё менее охотно заключают новые соглашения для фиксации будущей стоимости авиационного топлива на фоне высоких цен. Стоимость реактивного топлива примерно вдвое превышает уровень до войны с Ираном, а перевозчики предупреждают, что могут повышать тарифы, чтобы компенсировать расходы, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Высокие цены меняют стратегии перевозчиков

Хеджирование позволяет заранее зафиксировать цену топлива и защититься от её роста. В то же время такие программы требуют премий, залога или других затрат. Если компания зафиксирует нынешние высокие цены, а геополитическая напряжённость снизится, она рискует и дальше покупать топливо дороже рыночной цены.

Генеральный директор AirAsia Тони Фернандес заявил, что большинство программ хеджирования завершается. По его словам, малайзийский перевозчик закладывает в свои расчёты 12 месяцев высоких цен на нефть и не моделирует сценарий их снижения. Он назвал два основных способа реагирования на ситуацию: сокращение расходов или повышение тарифов.

Finnair в этом месяце прекратила добавлять новые хеджи после подорожания топлива. Средний уровень хеджирования авиакомпании на 2027 год составляет 34%. Финансовый директор перевозчика Пиа Аалтонен-Форселл отметила, что заключение новых контрактов при нынешних ценах обходится дороже.

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Давление на цены билетов может усилиться в 2027 году

На авиационное топливо приходится от 30% до 40% расходов авиакомпаний. Европейские и азиатские перевозчики исторически активнее хеджировали эти расходы, чем американские компании, многие из которых ранее отказались от такой практики после неудачных ставок на цены нефти.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири считает, что к лету 2027 года ни одна европейская авиакомпания, включая Ryanair, не будет надлежащим образом захеджирована. По его мнению, цены на авиабилеты из-за этого могут вырасти на 15–20%. Ryanair в сентябре прекратила хеджировать топливо, хотя на год до конца марта 2027 года компания уже зафиксировала цены примерно на 80% своих потребностей в авиационном топливе.

В то же время бюджетная Norwegian Air Shuttle сообщила, что ей пришлось отменить часть повышений цен, введённых после начала войны с Ираном: пассажиры не были готовы платить больше. В сентябре цены на авиабилеты в Европейском Союзе выросли на 5,8% в годовом выражении, а в США — более чем на 20%.

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