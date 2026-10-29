Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) проверяет обстоятельства срыва первичного публичного размещения акций оператора дата-центров для искусственного интеллекта Firmus, которое должно было привлечь 5 млрд долларов США. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Проверка регулятора

Глава ASIC Сара Корт заявила на слушаниях с участием австралийских законодателей, что регулятор еще не начал официальное расследование. В то же время комиссия уже взаимодействовала с банками, которые возглавляли размещение акций.

По словам Корт, ASIC рассматривает широкий круг вопросов, о которых сообщали СМИ, в том числе контактирует с совместными ведущими менеджерами сделки. Она назвала срыв размещения значимым событием, которое регулятор должен тщательно изучить.

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Планы Firmus не реализовались

Запланированное IPO Firmus сорвалось 9 октября из-за недостаточной поддержки инвесторов. Оно могло стать вторым по величине в истории Австралии. Компания, которую поддерживает Nvidia, планировала привлечь 5 млрд долларов США и получить оценку в 30,6 млрд долларов — втрое больше, чем во время частного раунда привлечения средств в августе.

Совместными ведущими менеджерами сделки были Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley и брокерская компания Morgans. Morgan Stanley и JPMorgan отказались комментировать запросы ASIC, а Bank of America и Morgans не ответили на запрос Reuters к моменту публикации.

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