Цена на автогаз в Украине приблизилась к 55 грн за литр: цены на топливо 21 октября

По состоянию на 21 октября 2026 года несколько крупнейших сетей АЗС Украины изменили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 90,60 грн/л, а дизельного топлива — 103,38 грн/л, тогда как цена автогаза приблизилась к 55 грн за литр.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днём в сети UPG бензин А-95 и А-95+ подорожал на 1 грн/л, бензин А-100 — на 1 грн/л, а автогаз — на 40 коп./л. В то же время стоимость дизельного топлива и ДП+ осталась без изменений.

В «Окко» дизельное топливо и ДП+ подорожали на 1 грн/л, а автогаз — на 1 грн/л. В «WOG» дизельное топливо и ДП+ также подорожали на 1 грн/л, а автогаз — на 1 грн/л. В Socar стоимость дизельного топлива и ДП+ увеличилась на 1 грн/л, тогда как цены на бензин и автогаз остались неизменными.

В сети KLO дизельное топливо и ДП+ подорожали на 1,50 грн/л, а автогаз — на 1 грн/л. При этом цены на бензин всех представленных марок не изменились. В «Укрнафте» автогаз подорожал на 1 грн/л, тогда как стоимость бензина и дизельного топлива осталась на прежнем уровне.

В «БРСМ-Нафте» бензин А-95 подорожал на 13 коп./л – до 87,67 грн/л, а автогаз – на 72 коп./л, до 49,45 грн/л. Стоимость дизельного топлива осталась неизменной — 99,99 грн/л.

На данный момент самый дорогой бензин А-95 предлагает сеть Socar – 94,90 грн/л. Самая высокая цена на обычное дизельное топливо также зафиксирована в Socar – 106 грн/л, а на премиальный дизель – 109 грн/л. Самый дорогой автогаз продают в Socar – 54,40 грн/л, тогда как самая низкая цена на этот вид топлива сохраняется в «БРСМ-Нафти» – 49,45 грн/л.

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