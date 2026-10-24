AWS в основном распродала мощности на 2027 год — Channel NewsAsia

Генеральный директор Amazon Энди Джесси заявил, что облачные вычислительные мощности Amazon Web Services на 2027 год в основном уже распроданы. По его словам, значительная часть мощностей на 2028 год также уже имеет обязательства перед клиентами из-за растущего спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта.

Спрос на инфраструктуру ИИ

Как сообщает Channel NewsAsia, Джесси сделал это заявление во время видеоподкаста с сооснователем Andreessen Horowitz Беном Горовицем и генеральным партнером компании Эриком Торенбергом. Он отметил, что Amazon трудно успевать за спросом со стороны лабораторий искусственного интеллекта и корпоративных клиентов.

По словам Джесси, компания сохраняет часть мощностей для сервисов по запросу, а также для Bedrock и EC2. В то же время большие объемы облачных ресурсов на 2027 год уже законтрактованы.

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Инвестиции и сервисы AWS

Ранее Amazon сообщала о намерении потратить около 220 млрд долларов на капитальные инвестиции в 2026 году. Джесси сказал, что компания могла бы инвестировать еще больше, поскольку облачные мощности на 2026 год уже распроданы.

EC2 — это сервис AWS, предоставляющий облачные серверы для запуска приложений. Bedrock дает клиентам доступ к моделям искусственного интеллекта для создания генеративных ИИ-приложений. Amazon должна опубликовать отчетность за третий квартал 29 октября.

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