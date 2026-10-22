Азиатские фондовые рынки на ранних торгах 22 октября снизились: инвесторы оценивали квартальные результаты технологических компаний, расходы на развитие искусственного интеллекта и геополитическую напряженность в регионе Залива. Как сообщает Channel NewsAsia, широчайший индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона без Японии потерял 0,2% и направлялся к четвертой подряд неделе снижения.

Японский индекс Nikkei после раннего роста опустился на 0,4%, а южнокорейские акции потеряли более 1%. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,4% — до 7765,8 пункта. Накануне технологический Nasdaq возглавил рост на Уолл-стрит после лучшей, чем ожидалось, отчетности крупных компаний, что несколько ослабило опасения инвесторов относительно окупаемости масштабных инвестиций в ИИ.

Отчетность технологических компаний

Space X сообщила о первой прибыли в качестве публичной компании, Meta превзошла ожидания по выручке за третий квартал, а производитель серверов для ИИ Super Micro спрогнозировал квартальные выручку и маржу выше оценок. В то же время намерение Meta выпустить обычные акции класса C без права голоса вновь привлекло внимание к расходам компании на искусственный интеллект.

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Старший аналитик финансовых рынков Capital.com Кайл Родда заявил, что инвесторы все еще оценивают опубликованные результаты. По его словам, активная фаза сезона отчетности совпадает с неопределенностью перед решением Федеральной резервной системы США, геополитическими рисками и промежуточными выборами в США.

Нефть дорожает

Доходность десятилетних государственных облигаций США снизилась на 4,2 базисного пункта — до 5,1065%, а доходность 30-летних бумаг опустилась до самого низкого за неделю уровня — 5,3968%. Нефть Brent подорожала на 1,1% — до 110,03 доллара за баррель, приблизившись к пятимесячному максимуму.

США приказали своим дипломатам покинуть Саудовскую Аравию на фоне ударов хуситов. The New York Times также сообщила, что военные США и Израиля разработали конкретные планы новых атак на Иран после промежуточных выборов в США, назначенных на 3 ноября. Между тем долларовый индекс снизился до 102,2, золото немного подешевело до 4115,5 доллара за унцию, а биткоин потерял 0,4% — до 84 284,05 доллара.

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