Крупнейшие сети автозаправок обновили цены на топливо. Средняя цена литра бензина А-95 составляет 82,45 грн, а дизельного топлива — 98,18 грн.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с 24 ноября в сети «Окко» автогаз подешевел на 40 коп./л. В сети WOG бензин А-95 и А-95+ подешевели на 2 грн/л, а дизельное топливо — на 1 грн/л. В сети Socar бензин А-100 подешевел на 3 грн/л.

В сети «БРСМ-Нафта» бензин А-95 подешевел на 1 грн/л. В KLO бензин А-92, А-95, А-95+, А-100, обычный и премиальный дизель подешевели на 1,2 грн/л.

Самая низкая цена на бензин А-95 среди сетей зафиксирована в KLO — 78,70 грн/л. Дороже всего этот вид топлива стоит в Socar — 88,90 грн/л. Самый дешёвый дизель среди актуальных предложений продают в KLO – 94,70 грн/л. Самая высокая цена на обычный дизель – в Socar, 103 грн/л.

Автогаз самый дорогой в «Окко», Socar и WOG – 63,50 грн/л. Самое низкое значение в таблице – 59,99 грн/л у «БРСМ-Нафта».

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В Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. Сейчас продавцы предлагают овощи по 50–75 грн за килограмм, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.

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