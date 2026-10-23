Банк промышленности Нигерии (BOI) сообщил, что в 2025 году предоставил ₦644,9 млрд финансирования 12 501 предприятию. Это на 26% больше, чем ₦510,9 млрд, выплаченных в 2024 году. По оценке банка, это финансирование помогло создать или поддержать 1,68 млн рабочих мест.

О результатах на встрече с бизнес-редакторами в Лагосе рассказал управляющий директор и генеральный директор BOI Оласупо Олуси, сообщает Premium Times Nigeria. По данным BOI, ₦644,9 млрд стали крупнейшим объёмом выплат за всю историю банка.

Стратегия до 2027 года

BOI реализует трёхлетнюю стратегию устойчивого и инклюзивного промышленного развития Нигерии на 2025–2027 годы. В рамках цели 2X банк стремится удвоить кредитный портфель и объём выплат за три года.

Стратегия предусматривает направление 35% финансирования микро-, малым и средним предприятиям. Четверть кредитования планируется направлять на инфраструктуру, электроэнергетику, транспорт и логистику. Не менее 15% финансирования должно поступать предприятиям, принадлежащим женщинам, а 20% выплат малому и среднему бизнесу — предприятиям, принадлежащим молодёжи или управляемым ею.

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В 2025 году микро-, малые и средние предприятия получили 41% финансирования BOI, превысив целевой показатель в 35%. Предприятия, принадлежащие женщинам, получили ₦120,9 млрд, а доли женского и молодёжного бизнеса в выплатах составили по 20%.

Инфраструктура и привлечение средств

BOI направил более ₦108 млрд на инфраструктурные проекты. В частности, банк профинансировал 100 мини-сетей для обеспечения электроэнергией предприятий и домохозяйств, а также широкополосное интернет-соединение для более чем 700 общин.

По словам Олуси, за три года BOI привлёк для промышленности Нигерии более €2,2 млрд и ₦250 млрд нового финансирования. К этим операциям относятся синдицированный кредит на €1,879 млрд в 2024 году, €210 млн от международных партнёров по развитию в 2025 году и облигации развития на ₦250 млрд в 2026 году.

Банк также заявил, что реализовал более 95% государственной программы поддержки объёмом ₦200 млрд. По данным BOI, её средства охватили 957 400 получателей грантов, 9 000 микро-, малых и средних предприятий и 104 крупных производителя.

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