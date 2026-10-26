Bank of America, Citi, Morgan Stanley и Blackstone предоставят $63 млрд финансирования для закупки ИИ-ускорителей и сетевого оборудования Broadcom для Anthropic — разработчика Claude. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Структура финансирования

Сделка будет реализована через недавно созданную компанию специального назначения. Она приобретет ИИ-ускорители и сетевое оборудование Broadcom, а затем будет передавать их Anthropic в аренду.

Bank of America, Citi и Morgan Stanley организуют финансирование с обеспечением первого приоритета. Blackstone предоставит согласованную часть финансирования с обеспечением второго приоритета.

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Broadcom также обеспечит кредиторам по старшему долгу поддержку остаточной стоимости активов. Компания согласилась покрывать возможное снижение их стоимости в пределах суммы долга первого приоритета, однако размер этого долга не раскрывается.

Поставки в 2027 году

Поставки оборудования должны начаться в 2027 году в рамках ранее объявленного соглашения Broadcom и Anthropic о стратегических вычислительных мощностях.

Ранее Apollo и Blackstone договорились профинансировать расширение ИИ-вычислительных мощностей Anthropic на $35 млрд в рамках предыдущей договоренности с Broadcom. Новая сделка является одной из крупнейших долговых операций, связанных с развитием инфраструктуры искусственного интеллекта.

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