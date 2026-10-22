Британский банк Barclays планирует сократить 5 тысяч рабочих мест — около 5% общей численности персонала. Об этом говорится в отчётности банка за третий квартал, опубликованной в четверг. О планах сообщает CNBC.

Снижение расходов для инвестиций

В Barclays заявили, что структурно сокращают расходную базу, чтобы создать ресурс для инвестиций. Банк назвал запланированные изменения частью такого подхода к расходам.

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В Barclays связали сокращения с организационным упрощением и технологическими изменениями. По оценке банка, эффективность этих изменений обеспечивает применение искусственного интеллекта.

Вспомогательные функции

Сокращения прежде всего затронут сотрудников вспомогательных функций, отметили в Barclays. К таким функциям банк отнёс, в частности, разработчиков. В целом объявленный план предусматривает сокращение 5 тысяч рабочих мест.

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