В Японии базовая инфляция в сентябре ускорилась до 2,1%, что стало самым высоким показателем с начала 2026 года. В августе она составляла 1,7%.

Прогноз аналитиков

Базовая инфляция, которая не учитывает цены на свежие продукты, соответствовала прогнозу опрошенных Reuters экономистов на уровне 2,1%. Об опубликованных данных сообщил CNBC.

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Другие показатели

Общая инфляция в Японии также составила 2,1%. Так называемая базовая-базовая инфляция, из которой исключаются цены на свежие продукты и энергоносители, равнялась 2,4%.

CNBC называет этот показатель приоритетным индикатором для Банка Японии. По информации издания, на ускорение базовой инфляции повлияли повышенные цены на энергоносители и более высокие расходы на импорт из-за слабой иены. Все приведенные показатели относятся к сентябрю.

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