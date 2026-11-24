По состоянию на 24 ноября 2026 года крупнейшие сети автозаправок обновили ценники. Средняя стоимость литра бензина А-95 составляет 83,05 грн, дизельного топлива — 98,49 грн.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с 23 ноября в сети KLO бензин А-92, А-95, А-95+ и А-100 подешевел на 1,5 грн/л. Обычный и премиальный дизель подешевели на 1 грн/л. В сети «БРСМ-Нафта» дизельное топливо подешевело на 2 грн/л, а бензин А-95 — на 4 грн/л.

В Socar все виды топлива подешевели на 1 грн/л, а автогаз — на 1,4 грн/л. В WOG бензин А-95, А-95+, дизельное топливо и А-100 подешевели на 1 грн/л.

В «Окко» автогаз подорожал на 1 грн/л. В то же время бензин А-100, А-95 и А-95+ подешевели на 3 грн/л, а обычный и премиальный дизель — на 2 грн/л.

В сети UPG бензин А-100, А-95 и А-95+ подешевели на 2 грн/л. Обычный и премиальный дизель снизились в цене на 1 грн/л.

Самая низкая цена на бензин А-95 среди сетей зафиксирована в «Укрнафте» и KLO – 79,90 грн/л. Дороже всего этот вид топлива стоит в Socar – 88,90 грн/л. Самый дешевый дизель среди актуальных предложений продают в KLO – 95,90 грн/л. Самая высокая цена обычного дизеля – в Socar, 103 грн/л.

Автогаз самый дорогой в «Окко» — 63,90 грн/л. Самое низкое значение в таблице — 59,99 грн/л у «БРСМ-Нафта».

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