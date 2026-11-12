Бензин в Украине продолжает дешеветь: сколько стоит топливо на АЗС 12 ноября

По состоянию на 12 ноября 2026 года крупнейшие сети автозаправочных станций Украины обновили ценники. Средняя стоимость бензина А-95 составляет 88,62 грн за литр, а дизельного топлива — 104,49 грн.

Сети АЗС Украины обновили цены на топливо. В частности, в Socar стоимость автогаза выросла на 1 грн/л. В сетях WOG и Окко автогаз подорожал на 1 грн/л. В то же время бензин А-95, А-95+, дизельное топливо, ДП+ и А-100 подешевели на 1 грн/л.

В сети UPG бензин А-95, А-95+, А-100, а также дизельное топливо и ДП+ подешевели на 1 грн/л. В «Укрнафте» дизельное топливо и ДП+ подешевели на 1 грн/л, тогда как автогаз подорожал на 1 грн/л.

В сети «Окко» самый дорогой автогаз среди представленных АЗС стоит 63,90 грн/л.

На данный момент самый дорогой бензин А-95 предлагает Socar — по 92,90 грн/л. Самая высокая цена на обычное дизельное топливо зафиксирована в Socar — 107 грн/л, а на премиальный дизель — 110 грн/л.

Отпускные цены на репчатый лук в Украине за неделю выросли в среднем на 12%. Сейчас фермеры продают овощ по 10–16 грн за килограмм.

Между тем в Украине резко подорожали тепличные огурцы.

В Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. Сейчас продавцы предлагают овощи по 50–75 грн за килограмм, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.

Добавим, что в Украине за три дня подорожали некоторые продукты.

Напомним, в Украине растут цены на ягоды из-за дефицита в Европе.

Читай нас в