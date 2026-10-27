Boeing зафиксировал квартальный убыток выше ожидаемого — Channel NewsAsia

В США авиастроительная корпорация Boeing в третьем квартале зафиксировала скорректированный убыток в размере 34 центов на акцию — больше рыночного прогноза на уровне 21 цента. На результаты повлияли трудности в цепочках поставок и производственные задержки в подразделении коммерческих самолетов, сообщает Channel NewsAsia.

Проблемы с производством самолетов

Выручка Boeing Commercial Airplanes немного снизилась — до 10,7 млрд долларов. Операционный убыток этого подразделения составил 697 млн долларов, а операционная маржа достигла минус 6,5% против минус 48,3% годом ранее.

Компания связала такие показатели с поставками менее прибыльных самолетов и более высокими производственными расходами, в том числе из-за поставщиков. Boeing пытается увеличить выпуск самолетов 737 с 42 до 47 в месяц, однако не может производить крылья достаточно быстро. Генеральный директор Келли Ортберг говорил об этом на отраслевой конференции в сентябре.

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Другие подразделения улучшили показатели

В то же время оборонное подразделение Boeing благодаря большему числу поставок, улучшению операционных показателей и продаже дочерней компании за 252 млн долларов получило почти 500 млн долларов квартальной прибыли. Его операционная маржа выросла до 6,2% с 1,7% годом ранее.

Подразделение Boeing Global Services заработало 1 млрд долларов, а его операционная маржа составила 18,3%. Чистый долг компании в конце квартала сократился до 25,2 млрд долларов по сравнению с 25,9 млрд долларов в предыдущем квартале и 30,4 млрд долларов годом ранее.

В течение квартала Boeing также получил сертификацию модели 737 MAX 7 от американских регуляторов, выиграл контракт ВМС США на истребитель шестого поколения F/A-XX и обеспечил положительный свободный денежный поток. Сертификацию более крупной модели MAX 10 компания получила в октябре.

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