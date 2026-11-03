Американская туристическая онлайн-компания Booking Holdings в третьем квартале отразила сокращение выручки на 900 млн долларов и начислила убыток в размере 100 млн долларов в связи с действиями Федеральной торговой комиссии США (FTC). Вопрос связан с отношениями ее дочерней компании Priceline со сторонним сайтом Guest Reservations, который рекламирует проживание в конкретных отелях, сообщает Channel NewsAsia.

В результате выручка Booking Holdings за июль—сентябрь снизилась на 1% в годовом выражении. Общая выручка за квартал, завершившийся 30 сентября, составила 8,89 млрд долларов против примерно 9 млрд долларов годом ранее. В ходе внебиржевых торгов акции компании подешевели на 2,4%.

Рассмотрение FTC

В августе Booking Holdings сообщала, что FTC рассматривает возможность подачи иска против Priceline и аффилированной структуры. Регулятор изучал раскрытие информации, сборы, поддержку клиентов и практики выставления счетов. Компания также заявляла, что вела переговоры с FTC об урегулировании вопроса.

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FTC рассматривала отношения Priceline с Guest Reservations. Согласно иску Сан-Франциско против компаний, Priceline поставляет этому сайту гостиничный инвентарь через Priceline Partner Solutions.

Финансовые результаты

Прибыль Booking Holdings на акцию в третьем квартале выросла до 4,66 доллара по сравнению с 3,98 доллара за аналогичный период предыдущего года. Компания базируется в Норуолке, штат Коннектикут.

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