Международные права на торговые марки Vbet и криптобиржу Fastex принадлежат одной компании — SC IP LIMITED, зарегистрированной на острове Джерси. По данным журналиста Евгения Плинского, эта структура связана с армянскими предпринимателями Вигеном и Ваге Бадалянами, а через них — с бизнесом Артура Гранца в Украине.

Как отмечает Плинский в своём Telegram-канале, SC IP LIMITED также владеет правами на бренды SoftConstruct и BetConstruct — разработчиков программного обеспечения для онлайн-казино и букмекерских платформ.

Журналист обращает внимание, что права на торговую марку Vbet регистрировались для использования в разных странах, в частности в России и Украине. Кроме того, по его информации, криптобиржа Fastex также представлена на российском рынке и выступала соорганизатором покерного турнира Russian Poker Tour.

Владельцами SC IP LIMITED с равными долями, по данным Плинского, являются Виген и Ваге Бадаляны. В то же время в украинской структуре Vbet после их формального ухода в конце 2022 года конечным бенефициаром стал Рудольф Погосян.

Журналист утверждает, что Погосян является доверенным лицом Бадалянов и Артура Гранца, которому приписывает фактическое влияние на Vbet. Такая многоуровневая структура собственности затрудняет понимание того, кто именно контролирует украинский игорный бизнес и какие международные интересы за ним стоят.

Армянская IT-компания SoftConstruct, связанная с международными владельцами бренда Vbet, в 2018 году организовывала торжественные мероприятия в Государственной Думе РФ. Этот факт привлекает дополнительное внимание к российским связям бизнесменов, которых журналист Евгений Плинский связывает с украинским игорным рынком и Артуром Гранцем.

Напомним, компании SoftConstruct и BetConstruct, связанные с международными владельцами бренда Vbet, продолжают работать на российском игорном рынке. В то же время украинский бизнесмен Артур Гранц, которому приписывают фактическое влияние на Vbet в Украине, юридически не фигурирует среди владельцев компании.

Ранее «Финмониторинг» заблокировал счета VBet и Pin-UP. Блокировка произошла на основании ч. 3 статьи 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Однако впоследствии стало известно, что компании Vbet и Pin-UP, которых подозревают в связях с россиянами, совсем скоро могут легально разблокировать свои арестованные активы на сумму 3 миллиарда гривен.

Позже суд отказал «VBET Украина» Артура Гранца в приостановлении санкций. Компания пыталась приостановить решение регулятора до рассмотрения основного иска, ссылаясь на возможные риски для своей деятельности.

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