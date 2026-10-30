Правительство Великобритании представило новую офсетную политику для отдельных крупных оборонных закупок у зарубежных компаний. Она предусматривает, что поставщики по контрактам стоимостью 50 млн фунтов стерлингов и более могут быть обязаны обеспечить стране экономические выгоды на сумму, потенциально достигающую стоимости самого контракта.

Как сообщило Министерство обороны Великобритании, компании смогут выполнять такие обязательства путем создания рабочих мест и программ ученичества, открытия или расширения производств в стране, инвестиций в британских поставщиков, передачи технологий и ноу-хау местным фирмам, а также использования большего числа компонентов британского производства.

Контракты от 50 млн фунтов стерлингов

Офсетные требования будут рассматриваться для зарубежных оборонных контрактов стоимостью 50 млн фунтов стерлингов и более. Например, контракт на 100 млн фунтов стерлингов может предусматривать создание в Великобритании рабочих мест, производственных мощностей или учебных программ на сумму до 100 млн фунтов стерлингов.

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Новый подход будут применять в каждом случае отдельно. Центральный орган по вопросам офсетов — Offset Authority — будет согласовывать, оценивать и контролировать выполнение обязательств через отдельные офсетные соглашения с поставщиками в течение срока действия договоренностей.

Запуск с 2027 года

Политику представили 30 октября во время визита канцлера и министра обороны в BAE Systems Scotstoun в Глазго. Ее начнут применять к выбранным закупкам с апреля 2027 года, а поставщиков заранее будут уведомлять о случаях, когда будут действовать офсетные требования.

По данным ведомства, в 2016/17–2025/26 годах на оборонные контракты и услуги зарубежной промышленности было потрачено более 35,2 млрд фунтов стерлингов, что составило 11% прямых расходов Министерства обороны на промышленность и коммерцию. В прошлом году 85% расходов ведомства уже приходилось на компании, базирующиеся в Великобритании, а оборонные инвестиции поддержали 274 тыс. рабочих мест в британской промышленности.

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