В Сингапуре чистая прибыль DBS Group в июле—сентябре 2026 года снизилась на 5% в годовом выражении — до 2,81 млрд сингапурских долларов, или 2,20 млрд долларов США. Показатель оказался ниже среднего прогноза четырех аналитиков, опрошенных LSEG, которые ожидали прибыль на уровне 2,90 млрд сингапурских долларов, сообщает Channel NewsAsia.

Доходы от рыночных операций упали

DBS, крупнейший банк Сингапура и Юго-Восточной Азии по объему активов, объяснил снижение квартальной прибыли прежде всего падением доходов от рыночных операций. Они сократились на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 152 млн сингапурских долларов. В банке связали это с неблагоприятной ситуацией на рынке акций.

Чистая процентная маржа DBS, один из ключевых показателей прибыльности банка, уменьшилась на 9 базисных пунктов в годовом выражении — до 1,87%. Банк также заявил об усилении глобальной неопределенности из-за высоких цен на энергоносители, повышения процентных ставок и геополитических рисков.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Рост комиссионных доходов и смена председателя совета

В то же время подразделение по управлению капиталом продемонстрировало положительные результаты: комиссии за эти услуги выросли на 9% — до 864 млн сингапурских долларов, чему способствовало увеличение активов в управлении. Совокупный чистый комиссионный доход банка вырос на 6%, до 1,43 млрд сингапурских долларов. DBS также сообщил, что комиссионные доходы от транзакционных услуг достигли нового максимума, а комиссии по кредитным и карточным операциям выросли.

Банк ожидает, что в 2027 году его общий доход будет расти средними однозначными темпами. Такой прогноз основан, в частности, на предположении еще двух повышений ставки Федеральной резервной системы США до конца 2027 года, постепенного роста внутренних процентных ставок и курса сингапурского доллара.

DBS также объявил, что с 1 января 2027 года независимый директор Энтони Лим возглавит совет директоров банка. Он сменит Питера Си, который покинет должность после 16 лет председательства и в течение года будет работать старшим советником. Лим входит в советы DBS Group Holdings и DBS Bank с апреля 2020 года.

Читай нас в