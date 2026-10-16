Почему Азия определяет будущее мировой экономики: падение LVMH и Kering продемонстрировало уязвимость рынка роскоши

Снижение спроса в Китае вновь обострило проблемы европейской индустрии роскоши. В третьем квартале 2026 года продажи подразделения моды и кожаных изделий LVMH сократились на 5%, а рыночная стоимость ведущих европейских компаний сегмента роскоши с начала года уменьшилась примерно на €330 млрд.

В то же время Азия остается одним из главных центров глобального экономического роста: по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), регион демонстрирует устойчивость, несмотря на энергетические потрясения, торговую неопределенность и неравномерное развитие отдельных отраслей.

Эти тенденции не противоречат друг другу. Рост экономики не гарантирует увеличения расходов на каждую категорию товаров, а проблемы отдельной отрасли не обязательно свидетельствуют об общем кризисе. Однако падение продаж люксовых брендов показывает, насколько международные компании зависят от поведения азиатских потребителей. А роль региона в производстве, торговле и технологических инвестициях объясняет, почему изменения в Азии имеют последствия далеко за ее пределами.

UA.News рассказывает, что происходит с fashion-экономикой, почему китайский спрос влияет на котировки европейских компаний и как зависимость от Азии меняет мировую торговлю.

Модная экономика: почему падают продажи люксовых брендов

12 октября 2026 года LVMH обнародовала результаты третьего квартала, которые оказались слабее ожиданий аналитиков. Органические продажи группы выросли на 1% в годовом исчислении — до €18,5 млрд, тогда как рынок ожидал роста примерно на 1,3%. В то же время в ключевом подразделении моды и кожаных изделий, в которое входят Louis Vuitton и Dior, органические продажи упали на 5% против прогнозируемого сокращения на 1,8%.

Региональные показатели демонстрируют, откуда исходит основное давление. По данным Reuters, продажи LVMH в Азии без учета Японии сократились на 5%, тогда как в США они выросли на 5%. Таким образом, спрос на предметы роскоши не исчезает одновременно во всем мире: разные регионы демонстрируют противоположную динамику.

Китай остается одним из ключевых рынков для индустрии роскоши. По информации Reuters, на долю китайских потребителей приходится примерно пятая часть мировых покупок товаров класса люкс. Поэтому даже умеренное сокращение расходов этой группы покупателей способно заметно повлиять на финансовые результаты международных брендов.

Дополнительное давление создают проблемы китайского рынка недвижимости, осторожность потребителей в отношении будущих доходов и усиление налогового контроля за состоятельными гражданами. Эти факторы усугубляют неопределенность в сегменте, который в значительной степени зависит от готовности состоятельных клиентов тратить средства на необязательные покупки.

Важно и то, что слабость сегмента роскоши возникла не за один квартал. Отрасль переживает длительное замедление роста после многих лет роста, когда производители активно повышали цены, рассчитывая на устойчивый спрос. Теперь часть покупателей более внимательно оценивает соотношение цены и качества, а узнаваемый логотип уже не всегда является достаточной причиной для покупки дорогой вещи.

Почему проблемы LVMH влияют на Kering и другие бренды

LVMH является важным индикатором состояния всей индустрии, поскольку группа объединяет десятки брендов и работает в нескольких категориях предметов роскоши. Её результаты внимательно отслеживают инвесторы, которые пытаются понять, является ли слабость спроса проблемой отдельных компаний или она охватывает весь сектор.

В портфель LVMH входят Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co., Bulgari и другие бренды. Kering владеет Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta и другими марками. Несмотря на различия в позиционировании, обе группы зависят от готовности потребителей тратить средства на дорогую одежду, аксессуары и ювелирные изделия.

После слабой отчетности LVMH у инвесторов появились основания более осторожно оценивать перспективы конкурентов. По данным Reuters, ведущие европейские люксовые группы потеряли около €330 млрд рыночной стоимости с начала года, а акции LVMH подешевели примерно на 40%.

Аналитики JPMorgan в комментарии, приведённом Reuters, предупредили о дальнейшем давлении на сектор, поскольку китайский рынок продемонстрировал «существенное и более значительное, чем ожидалось, ухудшение». Это оценка инвестиционного банка, а не окончательный вывод относительно будущих продаж, однако она отражает изменение настроений участников рынка.

Падение котировок отражает не только фактическое сокращение продаж, но и пересмотр ожиданий относительно будущей прибыли. Если инвесторы считают, что компания не сможет быстро возобновить рост, они готовы платить за ее акции меньше, даже если бизнес остается прибыльным.

В то же время результаты LVMH не означают, что все люксовые бренды находятся в одинаковом положении. Компании отличаются ассортиментом, ценовой политикой, целевой аудиторией и зависимостью от конкретных регионов. Поэтому слабость одного крупного игрока может быть сигналом для всего сектора, но не гарантирует одинаковых результатов у каждого конкурента.

Что происходит с глобальным рынком предметов роскоши

Несмотря на проблемы крупнейших европейских групп, перспективы рынка роскоши зависят от более широкого поведения потребителей. Важно различать личные предметы роскоши — одежду, сумки, аксессуары, часы и косметику — и более широкий рынок роскоши, в который входят отели, путешествия, гастрономия и другие услуги.

В своих исследованиях Bain & Company неоднократно подчеркивала изменение потребительских приоритетов: покупатели всё внимательнее оценивают не только статус бренда, но и качество, дизайн, эксклюзивность и опыт взаимодействия с компанией. Эта тенденция заставляет производителей переосмысливать традиционную модель, в которой повышение цен было одним из главных инструментов увеличения доходов.

Перед люксовыми брендами встает сложная задача. Чрезмерное удешевление продукции может ослабить ощущение эксклюзивности, но сохранение высоких цен без достаточной ценности для покупателя также создает риски. Компаниям приходится вкладывать средства в дизайн, качество, опыт розничной торговли и развитие бренда, а не полагаться исключительно на его узнаваемость.

Поэтому ситуацию в индустрии нельзя объяснить только Китаем. Снижение спроса в Азии усугубляет проблемы, но на результаты компаний также влияют ценовая политика, популярность конкретных брендов, конкуренция и изменения в потребительских предпочтениях.

Азия — не только рынок потребления, но и центр мирового производства

Проблемы индустрии роскоши показывают лишь одну сторону зависимости международного бизнеса от Азии. Гораздо более широкое влияние регион оказывает благодаря промышленности, экспорту, технологическим цепочкам и внутреннему потреблению.

Китай остается одним из главных производственных и экспортных центров мира. Индия обладает большим внутренним рынком и расширяет свою роль в сфере услуг и промышленности. Япония и Южная Корея играют важную роль в производстве оборудования, автомобилей, электроники и полупроводников. Страны Юго-Восточной Азии участвуют в производственных цепочках международных компаний, в частности в сфере электроники, машиностроения и сборки готовой продукции.

По оценкам Конференции ООН по торговле и развитию, Азия играет ведущую роль в международной торговле и глобальных производственных сетях. В то же время её влияние не ограничивается экспортом готовой продукции: регион является крупным рынком для сырья, энергоресурсов, промышленного оборудования и услуг.

Доля Азии в мировом экономическом росте, которую оценивают примерно в 59% на 2026 год, означает вклад региона в прирост мирового ВВП, а не то, что Азия производит 59% всех товаров и услуг мира. Это важное разграничение: показатель демонстрирует источники нового экономического роста, а не полный объем региональной экономики.

В октябрьском обзоре МВФ по Азии и Тихоокеанскому региону фонд отметил, что региональная экономика остается устойчивой, но перспективы определяются тремя факторами: энергетическим шоком, технологическим бумом вокруг искусственного интеллекта и перестройкой торговых связей после изменений в торговой политике.

Это объясняет, почему Азия может продолжать расти даже тогда, когда отдельные потребительские сектора переживают спад. Производство полупроводников, серверов, сетевого оборудования и других технологических компонентов зависит от иных факторов, чем продажи дорогих сумок или одежды.

Как азиатский спрос влияет на мировую торговлю

Изменения экономической активности в Азии передаются другим регионам через три основных механизма: импорт, производственные цепочки и финансовые рынки.

Первый механизм — спрос на импорт. Когда азиатские предприятия инвестируют в производство, им требуются промышленное оборудование, технологии, энергоресурсы и материалы. Когда растут доходы населения, увеличивается спрос на иностранные автомобили, косметику, одежду, продукты питания и услуги. Это создает возможности для экспортеров из Европы, Америки и других регионов.

Если инвестиции или потребление замедляются, азиатские компании и домохозяйства могут сокращать закупки. Тогда последствия ощущают на себе не только местные производители, но и зарубежные поставщики, которые теряют часть заказов.

Второй механизм — производственные цепочки. Международная продукция часто создается в нескольких странах: одни предприятия производят компоненты, другие собирают готовые устройства, а третьи обеспечивают программное обеспечение, логистику или дистрибуцию. Из-за этого перебои в производстве или поставках в одной стране могут задерживать выпуск продукции в другой.

Третий механизм — финансовые рынки. Ухудшение прогнозов роста крупных азиатских экономик может влиять на ожидания относительно прибыли международных компаний, валютные курсы и решения инвесторов. Именно так новости о снижении спроса в Китае могут приводить к переоценке акций европейских компаний, которые продают продукцию по всему миру.

В то же время это влияние не обязательно будет негативным для всех. Если компания сокращает зависимость от одного рынка и расширяет продажи в других странах, она может компенсировать потери. Результат зависит от структуры её доходов, ассортимента и способности быстро реагировать на изменения спроса.

Искусственный интеллект и энергетика: новые факторы азиатского роста

Одна из причин устойчивости азиатской экономики в 2026 году — спрос на оборудование для искусственного интеллекта. Развитие дата-центров требует полупроводников, серверов, систем охлаждения, сетевого оборудования и электроэнергии. Значительная часть производственных мощностей и поставщиков соответствующих компонентов сосредоточена в азиатских странах.

В октябрьском обзоре МВФ отмечается, что технологический бум поддерживает ряд азиатских экономик, но его выгоды распределяются неравномерно: больше всего выигрывают отрасли, связанные с технологическим производством, тогда как другие сектора испытывают более слабый эффект.

Это создает новые риски. Если компании начнут сокращать инвестиции в дата-центры или спрос на оборудование для искусственного интеллекта окажется ниже ожиданий, это может ударить по производителям полупроводников и другим поставщикам. Из-за концентрации производства последствия могут распространиться на несколько стран одновременно.

Еще одним фактором является энергетика. Страны Азии имеют разный уровень зависимости от импортной нефти и газа, но для многих из них подорожание энергоресурсов означает увеличение производственных затрат и давление на платежный баланс. Как подчеркнул директор Азиатско-Тихоокеанского департамента МВФ Кришна Сринивасан в комментарии во время брифинга фонда 14 октября, региональная экономика одновременно испытывает последствия энергетических потрясений и поддержку со стороны технологического бума.

В результате Азия оказывается между двумя противоположными силами. Технологические инвестиции поддерживают производство и экспорт, тогда как подорожавшая энергия повышает себестоимость и создает дополнительное давление на потребление. То, какая из этих тенденций возобладает, будет влиять не только на регион, но и на мировые цены, инвестиции и торговые потоки.

Угрожает ли замедление роста в Азии глобальному экономическому кризису

Снижение продаж LVMH или Kering само по себе не является признаком мировой рецессии. Товары класса люкс составляют лишь часть потребительского рынка, а их продажи в особенности зависят от поведения состоятельных домохозяйств, ценовой политики и ожиданий относительно будущего.

В то же время растущая зависимость мировой экономики от Азии создает риски, если замедление затронет одновременно промышленность, потребление и инвестиции. В таком случае сокращение спроса на импорт может повлиять на зарубежных экспортеров, а перебои в производственных цепочках — повысить затраты предприятий в других регионах.

В октябрьском прогнозе МВФ подчеркнул, что устойчивость Азии не гарантирована. Среди угроз фонд назвал длительный энергетический шок, неопределенность в отношении технологического бума и дальнейшую перестройку торговых связей. В отчете также подчеркивается, что влияние этих факторов различается в зависимости от стран и секторов.

Эти риски важны еще и потому, что они могут действовать одновременно. Подорожание энергии снижает покупательную способность, высокие процентные ставки увеличивают стоимость кредитования, а ослабление технологического спроса может ограничить экспорт. Для экономик, зависимых от международной торговли, сочетание этих факторов особенно опасно.

В то же время высокая доля Азии в мировом росте не означает, что регион защищен от потрясений. Напротив, его масштаб делает изменения в регионе особенно важными для международных компаний, правительств и инвесторов.

Что это означает для Европы и Украины

Для Европы азиатский рынок важен как направление экспорта, источник промышленных компонентов и конкурент в ряде технологических отраслей. Снижение спроса в Китае может ухудшить результаты производителей товаров класса люкс, автомобилей, промышленного оборудования и других товаров, которые активно продаются в регионе.

Для Украины влияние носит преимущественно косвенный характер, но оно может проявляться через цены на энергоносители, стоимость импортных компонентов, спрос на сырье и общую динамику международной торговли. Если азиатская промышленность наращивает производство, это может поддерживать спрос на отдельные виды сырья и промышленной продукции. Если же производство замедляется, соответствующие экспортные возможности могут сужаться.

В то же время подорожание энергии или перебои в поставках могут увеличить расходы украинского бизнеса, использующего импортное оборудование, электронику, комплектующие и материалы. Масштаб такого влияния будет зависеть от конкретной товарной категории, логистических маршрутов и возможностей заменить поставщиков.

Для предприятий важным становится не только прогнозирование спроса, но и управление рисками: поиск альтернативных поставщиков, диверсификация рынков сбыта и контроль затрат. Зависимость от одного рынка или одного источника поставок может превратить внешний шок во внутреннюю проблему даже тогда, когда компания напрямую не работает в Азии.

Как азиатский рынок будет влиять на глобальный рост

Падение акций LVMH и Kering показывает, насколько быстро изменения потребительских настроений в Азии сказываются на европейском бизнесе. Однако влияние региона на мировую экономику гораздо шире: оно охватывает промышленное производство, международную торговлю, инвестиции в технологии и поставки энергоресурсов.

В 2026 году Азия останется одним из главных источников глобального экономического роста, хотя отдельные отрасли развиваются неравномерно. Спрос на оборудование для искусственного интеллекта поддерживает производителей электроники и полупроводников, тогда как осторожность китайских потребителей сдерживает продажи товаров класса люкс.

Для международных компаний это означает необходимость адаптироваться к изменениям спроса, диверсифицировать рынки сбыта и снижать зависимость от отдельных поставщиков. Для мировой экономики ключевой задачей становится сохранение устойчивых торговых связей в условиях энергетической нестабильности, технологической конкуренции и изменения глобальных производственных цепочек.

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