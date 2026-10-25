В Японии Комиссия по справедливой торговле расследует возможный ценовой сговор в отношении отпускных цен между Asahi Breweries, Kirin Brewery, Suntory Spirits и Sapporo Breweries. По данным The Japan Times, регулятор проверяет возможный картель между четырьмя крупными пивоваренными компаниями.

Цены после снижения налога

Источники издания сообщили, что после снижения налога на пиво на 19 иен за литр в октябре 2023 года все четыре компании оставили отпускные цены без изменений. Они объясняли это ростом расходов на сбор тары.

С 2020 года налог на пиво в Японии снижали трижды. По информации источников, в 2025 году все четыре производителя повысили цены на 20 иен за литр.

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Проверка регулятора

Представитель одной из оптовых компаний заявил, что одновременное сохранение цен после снижения налога было непонятным для дистрибьюторов. Представитель другой оптовой компании сказал, что вопросы повышения цен в октябре 2022 года и апреле 2025 года поднимались на встречах производителей пива с оптовиками, которые проводятся два раза в год.

7 октября Комиссия по справедливой торговле провела обыски в главных офисах четырех компаний и других местах по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Регулятор расследует дело с учетом возможной подачи уголовной жалобы прокурорам.

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