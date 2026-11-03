Anthropic может включить предложение акций для розничных инвесторов в Австралии в проспект первичного публичного размещения акций в США. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на брокерское подразделение Commonwealth Bank of Australia.

Роль CommSec

Commonwealth Securities, известная как CommSec, заявила, что в случае проведения IPO выступит ведущим австралийским брокером розничного предложения Anthropic. В CommSec также отметили, что Anthropic не будет подавать заявку на листинг на Австралийской фондовой бирже.

Разработчик Claude на прошлой неделе подал заявку на IPO в США. Ожидается, что после завершения размещения акции компании будут торговаться на Nasdaq под тикером ANT. По данным издания, Anthropic может выйти на биржу до Дня благодарения.

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Оценка и расходы

Листинг Anthropic происходит на фоне оценки инвесторами того, обеспечат ли расходы на искусственный интеллект доходы, достаточные для оправдания высоких оценок компаний сектора.

Reuters ранее сообщал, что некоторые нынешние и потенциальные инвесторы рассматривают оценку Anthropic на уровне 1,5 трлн долларов против примерно 2 трлн долларов ранее. Компания также ожидает понести почти половину расходов, связанных с обязательствами на 895,4 млрд долларов по развитию инфраструктуры искусственного интеллекта, к 31 декабря 2030 года.

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