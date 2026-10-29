Японский поставщик автокомпонентов для Toyota, компания Denso, сообщил о снижении операционной прибыли во втором квартале. За июль—сентябрь показатель составил 86 млрд иен, или около $545 млн.

Прибыль ниже прошлогодней

Операционная прибыль Denso снизилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, когда она составляла 104,2 млрд иен. На результат повлияло повышение расходов на детали и материалы, сообщает Channel NewsAsia.

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Показатель также оказался ниже медианного прогноза девяти аналитиков, опрошенных LSEG. Они ожидали, что операционная прибыль компании за квартал составит 104,8 млрд иен.

Прогноз на год не изменили

Denso оставила без изменений прогноз операционной прибыли на весь год на уровне 500 млрд иен. В сообщении указан обменный курс 157,87 иены за один доллар США.

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