В Ивано-Франковске планируется построить десятиэтажный жилой комплекс по адресу улица Береговая, 35, недалеко от Университета нефти и газа.

Проект предусматривает 54 квартиры, коммерческие помещения на первом этаже и 35 парковочных мест, из которых 27 будут расположены в подземном паркинге.

Застройка охватит территорию площадью 0,1 га. Один из земельных участков принадлежит компании «Франковский дом ИФ», владельцем которой является депутат Ивано-Франковского облсовета от партии «Слуга народа» Олег Качур. Другой участок является коммунальным и находится в аренде.

Общественные слушания по проекту детального плана территории начнутся 4 декабря в 16:00 в конгресс-центре Дворца Потоцких.

Согласно данным декларации НАЗК, в 2025 году Олег Качур вместе с женой получили почти 12 млн грн дохода от предпринимательской деятельности. Супруги также задекларировали 155 тысяч евро, 160 тысяч долларов и 40 млн грн наличными.

Источник: ZAXID.NET.

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