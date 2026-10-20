Дизельное топливо и автогаз подорожали в Украине: ситуация на заправках по состоянию на 20 октября

Во вторник, 20 октября 2026 года, несколько крупных сетей АЗС в Украине изменили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет 90,56 грн за литр, а дизельного топлива — 102,17 грн за литр.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днём в сети UPG дизельное топливо подорожало на 40 коп./л, ДП+ — на 40 коп./л, а автогаз — на 1 грн/л. В «Окко» дизельное топливо и ДП+ подорожали на 1 грн/л. В «WOG» дизельное топливо и ДП+ подорожали на 1 грн/л, а автогаз — на 1 грн/л. В Socar стоимость ДП+ выросла на 1 грн/л.

В то же время в сети KLO бензин А-95 подорожал на 50 коп./л, дизельное топливо и ДП+ – на 1 грн/л, а автогаз – на 50 коп./л. В «Укрнафте» автогаз подорожал на 1 грн/л. В «БРСМ-Нафте» бензин А-95 подешевел на 45 коп./л, тогда как дизельное топливо подорожало на 1,82 грн/л, а автогаз — на 1,47 грн/л.

На данный момент самое дорогое топливо предлагают сети «Окко», WOG и Socar, тогда как самые низкие цены традиционно сохраняются на АЗС «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

Добавим, что мировые цены на продукты могут вырасти до конца 2027 года.

Напомним, в Украине растут цены на ягоды из-за дефицита в Европе.

Изменения курса доллара могут отразиться на стоимости ряда продуктов в украинских магазинах. Больше всего рискуют подорожать товары, которые Украина импортирует или производит из иностранного сырья.

В Украине зафиксирован рост оптовых цен на отечественные помидоры. На столичном оптовом рынке подорожали красные, розовые и грунтовые томаты.

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