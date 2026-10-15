Дизель и газ подорожали в Украине: сколько стоит топливо на АЗС 15 октября

По состоянию на 15 октября 2026 года несколько крупнейших сетей АЗС Украины изменили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет около 90,34 грн за литр, а дизельного топлива — 99,86 грн за литр.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем в сети UPG газ подорожал на 2 грн/л, а дизельное топливо и ДП+ — на 1 грн/л. В то же время в «Окко» газ, дизельное топливо и ДП+ подорожали на 1 грн/л. В сети WOG автогаз подорожал на 60 коп./л, а в «Socar» дизельное топливо и ДП+ – на 1 грн/л. В «БРСМ-Нафта» автогаз подорожал на 70 коп./л, а в «Укрнафте» — на 1 грн/л.

На данный момент самое дорогое топливо предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самые низкие цены традиционно сохраняются на АЗС «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

Напомним, в Украине растут цены на ягоды из-за европейского дефицита.

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В Украине зафиксирован рост оптовых цен на отечественные помидоры. На столичном оптовом рынке подорожали красные, розовые и грунтовые томаты. В то же время в розничных торговых сетях ценники существенно различаются в зависимости от вида продукции, региона и наличия специальных акционных предложений.

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