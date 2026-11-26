В пятницу, 27 ноября, во всем мире пройдет традиционная Черная пятница, а уже 30 ноября начнется Киберпонедельник. За десятилетие американская традиция распродаж после Дня благодарения превратилась в одну из крупнейших маркетинговых кампаний в мире, к которой присоединяются производители электроники, торговые сети, банки, логистические компании и технологические корпорации.

В то же время для бизнеса Черная пятница давно перестала быть просто возможностью распродать остатки товаров перед Рождеством. Компании используют скидки для привлечения новых клиентов, увеличения среднего чека, сбора данных о потребителях и стимулирования будущих покупок.

UA.News разобралось, как возникли Черная пятница и Киберпонедельник, почему американская традиция стала глобальным экономическим явлением, как магазины зарабатывают на скидках и насколько выгодны такие распродажи для самих покупателей.

Как возникла Черная пятница и почему её сначала ненавидели полицейские

История Черной пятницы началась задолго до появления интернет-магазинов и современных маркетинговых технологий. В США день после Дня благодарения постепенно стал неофициальным началом сезона рождественских покупок.

Ещё в первой половине XX века американские универмаги использовали праздничные парады для привлечения внимания покупателей. Одним из самых известных стал парад Macy’s, который впервые состоялся в Нью-Йорке в 1924 году. Такие мероприятия давали торговым сетям возможность стимулировать спрос перед Рождеством.

Однако само название Черная пятница изначально не имело положительного значения для бизнеса.

В начале 1960-х годов полицейские Филадельфии начали называть Черной пятницей день после Дня благодарения из-за транспортного коллапса, переполненных магазинов и огромного количества людей на улицах.

Ситуацию осложнял традиционный футбольный матч между командами военной и военно-морской академий США, который привлекал в город многочисленных туристов. Полицейские были вынуждены работать сверхурочно, контролировать толпы и бороться с ростом числа краж.

Местные предприниматели пытались избавиться от негативных ассоциаций и даже предлагали переименовать этот день в Большую пятницу — Big Friday. Однако новое название не прижилось.

Впоследствии торговые сети предложили собственное объяснение этого термина. В традиционном бухгалтерском учете убытки обозначались красными чернилами, а прибыль — черными. Согласно этой маркетинговой интерпретации, Черная пятница символизировала день, когда магазины якобы переходили от убытков к прибыли.

Как появился Киберпонедельник и почему магазины создали ещё один день распродаж

До начала XXI века Черная пятница оставалась преимущественно праздником традиционной розничной торговли. Покупатели выстраивались в очереди у магазинов ещё ночью, а торговые сети открывались раньше, предлагая ограниченное количество товаров по особо низким ценам.

Однако с развитием электронной коммерции американские ритейлеры заметили интересную закономерность: после окончания праздничных выходных потребители продолжали активно покупать товары в интернете.

В 2005 году подразделение Национальной федерации розничной торговли США (NRF) ввело термин Cyber Monday — Киберпонедельник. Одной из причин популярности онлайн-покупок в понедельник была тогдашняя неравномерность доступа к высокоскоростному интернету. У многих американцев интернет-соединение на работе было значительно быстрее, чем дома. Вернувшись в офисы после праздничных выходных, они могли с большим комфортом просматривать каталоги и оформлять заказы.

Интернет-магазины решили использовать эту особенность поведения потребителей и создали отдельный день распродаж, который должен был стать цифровой альтернативой Черной пятнице.

Впоследствии распространение смартфонов, мобильного интернета и электронных платежей фактически стерло границу между двумя маркетинговыми событиями. Традиционные магазины начали активно продавать товары через интернет, а онлайн-платформы — проводить акции ещё до начала праздничных выходных.

В результате вместо двух отдельных дней распродаж появилось понятие Cyber Week — периода масштабных скидок, охватывающего сразу несколько дней или даже недель.

Как Черная пятница превратилась в глобальную индустрию с оборотом в сотни миллиардов долларов

Главным фактором международной популяризации Черной пятницы стала электронная коммерция. Крупные торговые платформы получили возможность одновременно проводить распродажи на десятках национальных рынков, независимо от местных праздников и традиций.

Черная пятница распространилась на Великобританию, Германию, Францию, Канаду, Бразилию, Австралию, Украину и другие страны, где День благодарения в его американском формате вообще не отмечается.

В то же время успех американской модели стимулировал развитие других масштабных торговых событий. Интернет-магазины начали создавать собственные праздники покупок, привязывая их к определенным датам, сезонам или специальным маркетинговым кампаниям.

По данным Adobe Analytics, только в США в течение пяти дней с Дня благодарения до Киберпонедельника в 2025 году потребители потратили в интернет-магазинах $44,2 млрд. Непосредственно во время Черной пятницы американцы потратили онлайн $11,8 млрд, а во время Киберпонедельника — $14,25 млрд.

Распродажи также стали важным индикатором состояния мировой экономики. Аналитики и инвесторы используют результаты Черной пятницы для оценки покупательной способности населения, потребительских настроений и финансовых перспектив розничных сетей.

Если покупатели активно тратят деньги, это может свидетельствовать об устойчивости потребительского спроса. Если же торговые сети вынуждены предлагать всё более значительные скидки, чтобы поддерживать продажи, это может сигнализировать об экономических проблемах или избытке товарных запасов.

Однако рекордные объемы продаж не обязательно означают рекордные прибыли магазинов. Именно в этом заключается одна из главных особенностей экономики Черной пятницы.

Как магазины зарабатывают, продавая товары со скидками

На первый взгляд, экономическая модель Черной пятницы выглядит противоречивой. Магазины снижают цены, тратят дополнительные средства на рекламу, нанимают сотрудников и увеличивают нагрузку на логистику. Однако при правильном планировании даже значительные скидки могут быть выгодны для бизнеса.

Один из главных механизмов — увеличение объемов продаж. Например, магазин закупает товар за 600 грн и продает его за 1000 грн. Валовая прибыль с единицы продукции составляет 400 грн без учета других операционных расходов. Если магазин продает 1000 таких товаров, его выручка составляет 1 млн грн, а валовая прибыль — 400 тыс. грн.

Во время Черной пятницы компания снижает цену на 20% — до 800 грн. Валовая прибыль с единицы товара сокращается вдвое. Однако если благодаря акции магазин продает 2500 единиц продукции, его выручка увеличивается до 2 млн грн, а валовая прибыль — до 500 тыс. грн.

Таким образом, несмотря на снижение прибыльности каждой отдельной покупки, общая валовая прибыль бизнеса растёт на 25%.

В то же время эта модель работает только при условии достаточного увеличения спроса. Если количество покупателей вырастет недостаточно или расходы на рекламу и доставку окажутся слишком высокими, распродажа может принести магазину убытки.

Именно поэтому ритейлеры тщательно рассчитывают размер скидок для различных категорий товаров. Они анализируют историю продаж, поведение покупателей, предложения конкурентов, закупочные цены и количество продукции на складах.

Важную роль играет и ценовая эластичность спроса — показатель того, насколько сильно потребители реагируют на изменение стоимости товара. Если снижение цены на 10% приводит к значительному увеличению продаж, магазин может получить экономическую выгоду. Если же покупатели практически не реагируют на скидку, компания просто теряет часть потенциальной прибыли.

Как магазины заставляют покупателей тратить больше денег

Одним из ключевых показателей эффективности Черной пятницы для бизнеса является средний чек — сумма, которую покупатель тратит за один заказ.

Для его увеличения компании используют целый комплекс маркетинговых инструментов:

бесплатную доставку при заказе на определенную сумму;

дополнительную скидку при покупке нескольких товаров;

подарки при превышении установленной суммы заказа;

персональные промокоды;

повышенный кэшбэк;

комплекты товаров;

бонусы на следующую покупку.

Например, покупатель планирует потратить 1800 грн на нужный ему товар. Однако магазин предлагает бесплатную доставку при заказе от 2500 грн. Вместо того чтобы заплатить 100 грн за доставку, покупатель может добавить в корзину товар на 700 грн, воспринимая это решение как экономию.

В результате магазин получает значительно большую выручку, хотя покупатель изначально не планировал приобретать дополнительную продукцию.

Другим механизмом является психологическое ценообразование. Зачеркнутая старая цена создает для покупателя ориентир, относительно которого он оценивает выгодность предложения. Товар за 10 тыс. грн может казаться дорогим. Однако если рядом указана зачеркнутая цена в 20 тыс. грн, потребитель может воспринять ту же покупку как возможность сэкономить 10 тыс. грн.

При этом реальная рыночная стоимость товара может быть значительно ниже указанной начальной цены. Компании также активно используют страх упустить выгодную возможность — так называемый FOMO. Таймеры обратного отсчета, сообщения об ограниченных запасах и количестве других покупателей создают ощущение срочности.

В своём исследовании Федеральная торговая комиссия США (FTC) относит фальшивые таймеры и другие вводящие в заблуждение элементы интерфейса к так называемым тёмным паттернам — маркетинговым механизмам, которые могут подталкивать потребителей к нежелательным решениям.

С развитием электронной коммерции такие инструменты стали более сложными. Интернет-магазины могут тестировать различные варианты оформления сайтов, сообщений и рекламных предложений, определяя, какие из них наиболее эффективно стимулируют покупки.

Насколько реальны скидки во время Черной пятницы

Рекордные объемы продаж во время Черной пятницы не означают, что потребители получают самые выгодные предложения. Значительную часть товаров можно приобрести по такой же или даже более низкой цене в другие периоды года.

24 ноября 2026 года британская организация по защите прав потребителей Which? обнародовала результаты исследования, в ходе которого эксперты проанализировали более 250 тыс. ценовых предложений на 756 товаров в восьми крупных торговых сетях, в частности Amazon, Argos, Boots, Currys и John Lewis.

Выяснилось, что лишь 22 % исследованных товаров во время Черной пятницы продавались по самой низкой цене за год. Остальную продукцию потребители могли приобрести по аналогичной или более низкой цене вне рамок масштабной распродажи.

Одним из маркетинговых приёмов, позволяющих ритейлерам демонстрировать значительные скидки, является сравнение акционной стоимости товара с рекомендованной производителем розничной ценой, а не с той, по которой он обычно продаётся.

Например, телевизор в течение года стоит в магазине 28 тыс. грн, хотя его рекомендованная производителем цена составляет 40 тыс. грн.

Во время Черной пятницы магазин снижает стоимость телевизора до 25 тыс. грн. Однако на акционном ценнике зачеркивает не обычную цену в 28 тыс. грн, а рекомендованную — 40 тыс. грн.

В результате покупатель видит скидку почти 38% и считает, что экономит 15 тыс. грн. На самом же деле телевизор подешевел лишь на 3 тыс. грн, а реальная скидка по сравнению с обычной ценой составляет около 11%.

Почему Черная пятница может постепенно утратить свою уникальность

Одной из главных проблем современной индустрии распродаж стало то, что скидки перестали быть исключительным явлением. В течение года торговые сети проводят сезонные распродажи, акции к праздникам, дням рождения магазинов, рекламные кампании отдельных брендов и собственные аналоги Черной пятницы.

Amazon проводит Prime Day, китайские торговые платформы используют День холостяков 11 ноября, а другие компании создают собственные маркетинговые мероприятия.

В результате потребители постепенно привыкают к постоянным акциям и могут откладывать покупки в ожидании следующего снижения цен. Для бизнеса это создает риск так называемой зависимости от скидок. Если покупатели перестают воспринимать обычную цену как справедливую, магазины вынуждены регулярно проводить распродажи для поддержания спроса.

Это усиливает конкуренцию, давит на рентабельность компаний и увеличивает расходы на маркетинг. В то же время отказаться от участия в Черной пятнице крупным ритейлерам сложно, поскольку они рискуют потерять покупателей, которые в этот период целенаправленно ищут выгодные предложения у конкурентов.

За более чем полвека Черная пятница прошла путь от транспортного коллапса на улицах Филадельфии до глобальной экономической индустрии, в которой оборачиваются сотни миллиардов долларов.

Сегодня на ней зарабатывают не только магазины, но и производители товаров, маркетплейсы, рекламные платформы, банки, логистические операторы и разработчики искусственного интеллекта.

При этом главным продуктом современной Черной пятницы все чаще становится не сама скидка, а внимание покупателя, его лояльность и готовность возвращаться в магазин после завершения распродаж. И если для потребителя Черная пятница — это возможность потратить меньше, то для бизнеса её главная задача остаётся противоположной — сделать так, чтобы потребитель потратил больше.

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