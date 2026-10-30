Экономика Франции сократилась на 0,1% в третьем квартале — Anadolu Agency

Экономика Франции в третьем квартале 2026 года сократилась на 0,1% после нулевой динамики в предыдущие три месяца. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на данные французского статистического агентства INSEE.

Второе квартальное сокращение

Это второе сокращение валового внутреннего продукта Франции с начала года. В первом квартале ВВП страны снизился на 0,2%.

В то же время потребительские расходы домохозяйств в июле—сентябре выросли на 0,4%. Во втором квартале их рост составил 0,2%. Государственное потребление за отчетный период увеличилось на 0,3%.

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Инвестиции и экспорт снизились

Инвестиции в третьем квартале сократились на 0,6%, продолжив спад после снижения на 0,5% в предыдущем квартале. На экономическую активность также повлияла внешняя торговля: экспорт упал на 1,7%, тогда как объем импорта практически не изменился.

Чистый экспорт сократил прирост ВВП на 0,6 процентного пункта.

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