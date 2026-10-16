Экономика Малайзии выросла на 5,3% в третьем квартале — Channel NewsAsia

Экономика Малайзии в третьем квартале 2026 года выросла на 5,3% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка статистического ведомства. Это медленнее, чем во втором квартале, когда валовой внутренний продукт страны увеличился на 6%. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Динамика секторов

В июле—сентябре рост зафиксировали во всех секторах экономики, кроме добывающей промышленности и разработки карьеров. В этом секторе показатель сократился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сектор услуг вырос на 5,4%, а производство — на 7,5%. Статистическое ведомство связало рост промышленности с экспортно ориентированными отраслями. Строительный сектор прибавил 6%, в частности благодаря активизации проектов по созданию центров обработки данных.

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Прогнозы правительства и решение центробанка

На прошлой неделе правительство Малайзии во второй раз в этом году повысило прогноз экономического роста на 2026 год. Ожидается, что экономика увеличится ближе к верхней границе диапазона 4,8–5,3%. На 2027 год правительство прогнозирует рост в пределах 4,2–5,2%.

Центральный банк с мая прошлого года удерживает основную ставку на уровне 2,75%. Ее снизили на фоне неопределенности относительно глобальных тарифов. Окончательные данные о ВВП Малайзии за третий квартал должны опубликовать 18 ноября.

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