Экономика Тайваня десятый месяц подряд находится в фазе бума благодаря высокому спросу на оборудование для искусственного интеллекта. Индикатор мониторинга экономики вырос до 41 пункта с пересмотренных 40 пунктов в августе, сообщает Taipei Times со ссылкой на Национальный совет развития Тайваня.

Это самая продолжительная серия показателей на уровне, сигнализирующем о буме, с начала ведения таких данных в 1984 году. Директор департамента экономического развития совета Чэнь Мэй-чжу связала эту тенденцию со структурными изменениями, вызванными инвестициями в ИИ. По ее словам, разветвленная цепочка поставок Тайваня позволяет распространять экономический эффект не только на крупных производителей чипов.

Спрос на ИИ поддерживает производство

Рост спроса на оборудование для ИИ также создает возможности для поставщиков медной фольги, подложек для печатных плат и специализированных химикатов. Расширение крупных компаний поддерживает малый и средний бизнес, а позиции местных производителей чипов усиливают их возможность влиять на цены.

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По оценке TrendForce, глобальные поставщики облачных услуг в этом году потратят около 957 млрд долларов США на капитальные инвестиции, а в следующем году эта сумма может превысить 1,5 трлн долларов. Тайваньские компании поставляют чипы, компоненты и оборудование, необходимые для развития ИИ-инфраструктуры.

Индикаторы сохраняют положительную динамику

Опережающие индикаторы, отражающие перспективы экономики на следующие шесть месяцев, выросли на 0,56% — до 104,69 пункта. Рост был зафиксирован по площади начатого строительства, индексу тенденций экспортных заказов, настроениям в производстве и ценам на акции.

Индикаторы текущего состояния экономики прибавили 0,01% и составили 105,21 пункта. Их поддержали более высокий оборот в оптовой и розничной торговле и заведениях общественного питания, более активный экспорт и увеличение сверхурочных часов в промышленности и сфере услуг. Совет ожидает, что инвестиции в ИИ-инфраструктуру и далее будут поддерживать экспорт электроники и продукции информационно-коммуникационных технологий Тайваня.

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