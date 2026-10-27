Более 500 экономистов, опрошенных Reuters в октябре, повысили прогнозы инфляции на 2027 год для 31 из 50 исследованных экономик. Специалисты все больше опасаются, что ценовое давление в мире может закрепиться не только из-за удорожания энергоносителей, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

Channel NewsAsia сообщает, что прогнозы инфляции на 2027 год были повышены для 15 из 21 развитой экономики, охваченной опросом. За три последних ежеквартальных опроса медианные ожидания по инфляции в Великобритании выросли на 0,7 процентного пункта, в еврозоне — на 0,5 пункта, в США — на 0,2 пункта. Прогноз для Индии повысили на 0,4 пункта, для Бразилии — на 0,5 пункта.

Энергоносители и ценовое давление

Цены на нефть, которые с 7 октября держались выше 100 долларов за баррель, на прошлой неделе превысили 117 долларов и достигли максимума за шесть месяцев. С начала войны США и Израиля с Ираном, которая продолжается почти восемь месяцев, они выросли более чем на 60%.

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Главный экономист HSBC Джанет Генри заявила, что ее обеспокоенность инфляцией усилилась. По ее мнению, чем дольше эскалирует ситуация на Ближнем Востоке и чем шире становится спектр ценового давления, тем выше вероятность более длительной инфляции.

Пересмотр прогнозов роста

В то же время участники опроса улучшили прогнозы роста мировой экономики: до 3,0% в 2026 году и 3,2% в 2027 году, тогда как в июльском опросе ожидали соответственно 2,9% и 3,1%. Прогноз на 2027 год все же ниже оценки Международного валютного фонда на уровне 3,4%.

Экономисты связывают устойчивость экономической активности, в частности, с инвестиционным циклом в сфере искусственного интеллекта. С прошлого года глобальные инвестиции в технологии ИИ превысили 1 трлн долларов. Для США, лидирующих по капитальным расходам на ИИ, прогнозируется рост экономики на 2,3% в 2026 году и на 2,1% в 2027 году.

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