Бывший министр экономики Италии Пьер Карло Падоан покинет пост председателя совета директоров UniCredit после завершения своего нынешнего срока. Об этом сообщил второй по величине банк Италии, передает ANSA English.

Причина решения

По данным банка, 76-летний Падоан решил уйти с должности по личным причинам. Он будет сотрудничать с председателем комитета по назначениям банка Джеффри Хедбергом, чтобы найти подходящего преемника и обеспечить упорядоченную передачу полномочий.

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Заявление руководства

Генеральный директор UniCredit Андреа Орчел поблагодарил Падоана за лидерство и поддержку с начала своей работы на должности. По словам Орчела, Падоан был источником взвешенных советов и мудрости, а их партнерство он высоко ценил.

Орчел также заявил, что совет директоров, GEC и он сам сосредоточены на реализации стратегии банка и продолжат эту работу в период смены председателя совета директоров и далее.

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