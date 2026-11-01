Экспорт ЮАР в Китай вырос примерно на 25% в период с мая по август, сообщил посол КНР в Южной Африке У Пэн. По его словам, это произошло после введения Пекином нулевых пошлин для африканских государств, с которыми Китай поддерживает дипломатические отношения. Об этом пишет TimesLIVE.

Торговля между Китаем и ЮАР

По данным У Пэна, общий объем торговли между Китаем и ЮАР в мае—августе достиг почти 15 млрд долларов. Это почти на 24% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Поставки из Китая в ЮАР за это время, по словам посла, увеличились на 23%. Экспорт сельскохозяйственной продукции из ЮАР в КНР составил почти 500 млн долларов и вырос более чем на 35% в годовом измерении. Также росли поставки из ЮАР в Китай механических и электронных товаров, химической продукции и легковых автомобилей.

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Протокол об экспорте черешни

В сентябре ЮАР и Китай подписали новый протокол об экспорте южноафриканской черешни на китайский рынок. У Пэн заявил, что в дальнейшем стороны ожидают переговоров о доступе на китайский рынок для других аграрных товаров.

Китайский дипломат считает, что нулевые пошлины могут помочь ЮАР диверсифицировать экспорт за пределы минеральных ресурсов и увеличить продажи товаров с более высокой добавленной стоимостью. По его оценке, такая политика также может сделать страну более конкурентоспособной производственной базой для компаний, ориентированных на экспорт в Китай.

Среди китайских компаний, которые инвестируют или проявляли интерес к инвестициям в ЮАР, посол назвал автопроизводителя Chery и производителя цемента West China Cement. Он связал такие инвестиции с потенциальной поддержкой местной индустриализации и созданием рабочих мест.

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