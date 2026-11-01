Австралийская Energy North отказалась от ориентировочного графика запуска дата-центра Project Ares мощностью 1 гигаватт в Северной территории Австралии. В регуляторных документах четырьмя месяцами ранее компания указывала, что первая подача электроэнергии на объект должна состояться 28 июня 2028 года.

Как сообщает Channel NewsAsia, решение приняли после того, как 7 октября экологический регулятор Северной территории приостановил семинедельный срок для определения требований, которым должен соответствовать проект. Регулятор заявил, что обратится за консультациями к федеральному правительству, которое разрабатывает подходы к дата-центрам и инфраструктуре для искусственного интеллекта.

Компания ожидает требований регулятора

Вице-президент Energy North по развитию проектов Дэниел Хантер заявил, что дата в июне 2028 года была ориентировочным графиком на момент подачи документов и компания больше не ориентируется на нее. По его словам, новые сроки определят после того, как регулятор установит условия для оценки воздействия на окружающую среду.

Project Ares планируют разместить на скотоводческом ранчо в отдаленной северной части Австралии, в 683 километрах от ближайшего города. Energy North заявляет, что имеет договоренности о финансировании комплекса с газовой и солнечной генерацией, однако Хантер не назвал потенциальных финансистов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Замечания к проекту

Предлагаемый кампус должен занять 191 квадратный километр. В него должны войти газотурбинная система, солнечная электростанция, взлетно-посадочная полоса и жилье для 4 300 работников на период строительства.

Агентство по охране окружающей среды Северной территории указало на десять возможных видов воздействия проекта, включая нагрузку на водные системы и риски для священных мест коренных народов. Ведомство также сообщило о низком уровне уверенности в эффективности предложенных мер по управлению потенциально значительным воздействием.

Другая компания, Beetaloo Energy, предлагает возле Дарвина дата-центр вдвое большей мощности. Совокупная мощность двух запланированных объектов составила бы 3 гигаватта — примерно в десять раз больше пикового спроса всей электросети Северной территории.

Читай нас в