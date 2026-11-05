В Сингапуре член совета DBS Энтони Лим 1 января 2027 года займет пост председателя DBS Group Holdings и DBS Bank, сменив Питера Сиа. Сиа завершит работу в советах обеих компаний 31 декабря 2026 года после 16 лет во главе банка, сообщает Channel NewsAsia.

Смена руководства

После завершения полномочий 80-летний Питер Сиа в течение года будет работать старшим советником. В DBS назвали назначение Лима частью процесса обновления совета директоров.

68-летний Энтони Лим входит в советы DBS Group Holdings и DBS Bank с апреля 2020 года. В настоящее время он возглавляет комитет по вознаграждениям и развитию менеджмента, а также входит в комитет совета по управлению рисками и исполнительный комитет совета.

Будучи председателем комитета по вознаграждениям и развитию менеджмента, Лим играл ключевую роль в планировании преемственности руководства, в том числе при переходе Тан Су Шань на должность генерального директора DBS. Он также курировал политику вознаграждений и развитие талантов.

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Опыт и результаты DBS

До присоединения к DBS Лим 19 лет работал в сингапурском суверенном фонде GIC и покинул исполнительные должности там в 2017 году. Ранее он занимал руководящие должности в Bankers Trust в Сингапуре, Лондоне и Нью-Йорке.

Питер Сиа вошел в советы DBS Group Holdings и DBS Bank в ноябре 2009 года, а в мае 2010 года стал председателем. За время его председательства банк провел масштабную цифровую трансформацию и расширил направления бизнеса с более высокой доходностью.

По данным DBS, за этот период доход группы вырос более чем втрое, а чистая прибыль — более чем вчетверо. В июле 2026 года рыночная капитализация DBS превысила 200 млрд сингапурских долларов, что сделало его крупнейшей листинговой компанией страны.

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